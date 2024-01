Nhan sắc tươi trẻ của Trương Ngọc Ánh ở tuổi U50

Ở tuổi 48, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng và khuôn mặt trẻ trung. Vẻ ngoài của Trương Ngọc Ánh được khen là không khác gì nhiều so với cô khi mới bước chân vào showbiz cách đây hơn 30 năm. Thần thái, vóc dáng của Trương Ngọc Ánh vừa sang trọng vừa quyến rũ. "Cứ mỗi 3 tháng mình lại ketox một lần, vừa thải độc cơ thể, vừa giảm mỡ nội tạng. 7 ngày trôi qua nhẹ nhàng, không đói vì mỗi ngày uống 6 chai nước đầy đủ chất để nuôi cơ thể, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn", người đẹp sinh năm 1976 chia sẻ trên trang cá nhân. Mới đây, Trương Ngọc Ánh xuất hiện trên trang bìa tạp chí Glamour, đồng thời nhận được giải thưởng "International Celebrity & Business Force" (Nữ nghệ sĩ, doanh nhân toàn cầu) trong lễ trao giải thưởng "Người phụ nữ của năm" do tạp chí này tổ chức ở Bulgaria. Sau khi đạt danh hiệu Hoa khôi Noel Hà Nội 1992, Trương Ngọc Ánh bước chân vào showbiz với tư cách diễn viên, người mẫu. Người đẹp sinh năm 1976 tham gia nhiều bộ phim từ điện ảnh tới truyền hình như: "Em còn nhớ hay em đã quên", "Em và Michael Jackson", "Đồng tiền xương máu", "Giã từ dĩ vàng", "Áo lụa Hà Đông'', ''Lục Vân Tiên'', ''Hương Ga",... Từ ngày hẹn hò với diễn viên Anh Dũng, Trương Ngọc Ánh được khen là ngày càng trẻ ra. Cặp đôi không bị chênh lệch nhiều về ngoại hình dù Trương Ngọc Ánh hơn Anh Dũng tới 14 tuổi. Trương Ngọc Ánh là Tổng giám đốc TNA Entertainment - hiện nắm bản quyền cuộc thi Mister Supranational và Miss Supranational (Nam vương Siêu quốc gia và Hoa hậu Siêu quốc gia) tại Việt Nam. Công ty TNA Entertainment của Trương Ngọc Ánh cũng đăng cai Miss Earth 2024. Trước đó Trương Ngọc Ánh từng là giám đốc Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia. Hiện công ty này đang dính lùm xùm vụ kiện 6,6 tỷ đồng với Công ty TNHH Universe Media Vietnam. Tuy nhiên Trương Ngọc Ánh cho biết, cô đã chuyển nhượng cổ phần trong Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia, không còn là đại diện theo pháp luật của công ty này khoảng 3 năm nay.Xem video "Phút nói thật của Trương Ngọc Ánh". Nguồn Pháp Luật Plus

Ở tuổi 48, Trương Ngọc Ánh vẫn giữ được vóc dáng gọn gàng và khuôn mặt trẻ trung. Vẻ ngoài của Trương Ngọc Ánh được khen là không khác gì nhiều so với cô khi mới bước chân vào showbiz cách đây hơn 30 năm. Thần thái, vóc dáng của Trương Ngọc Ánh vừa sang trọng vừa quyến rũ. "Cứ mỗi 3 tháng mình lại ketox một lần, vừa thải độc cơ thể, vừa giảm mỡ nội tạng. 7 ngày trôi qua nhẹ nhàng, không đói vì mỗi ngày uống 6 chai nước đầy đủ chất để nuôi cơ thể, cảm thấy nhẹ nhõm hẳn", người đẹp sinh năm 1976 chia sẻ trên trang cá nhân. Mới đây, Trương Ngọc Ánh xuất hiện trên trang bìa tạp chí Glamour, đồng thời nhận được giải thưởng "International Celebrity & Business Force" (Nữ nghệ sĩ, doanh nhân toàn cầu) trong lễ trao giải thưởng "Người phụ nữ của năm" do tạp chí này tổ chức ở Bulgaria. Sau khi đạt danh hiệu Hoa khôi Noel Hà Nội 1992, Trương Ngọc Ánh bước chân vào showbiz với tư cách diễn viên, người mẫu. Người đẹp sinh năm 1976 tham gia nhiều bộ phim từ điện ảnh tới truyền hình như: "Em còn nhớ hay em đã quên", "Em và Michael Jackson", "Đồng tiền xương máu", "Giã từ dĩ vàng", "Áo lụa Hà Đông'', ''Lục Vân Tiên'', ''Hương Ga",... Từ ngày hẹn hò với diễn viên Anh Dũng, Trương Ngọc Ánh được khen là ngày càng trẻ ra. Cặp đôi không bị chênh lệch nhiều về ngoại hình dù Trương Ngọc Ánh hơn Anh Dũng tới 14 tuổi. Trương Ngọc Ánh là Tổng giám đốc TNA Entertainment - hiện nắm bản quyền cuộc thi Mister Supranational và Miss Supranational (Nam vương Siêu quốc gia và Hoa hậu Siêu quốc gia) tại Việt Nam. Công ty TNA Entertainment của Trương Ngọc Ánh cũng đăng cai Miss Earth 2024. Trước đó Trương Ngọc Ánh từng là giám đốc Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia . Hiện công ty này đang dính lùm xùm vụ kiện 6,6 tỷ đồng với Công ty TNHH Universe Media Vietnam. Tuy nhiên Trương Ngọc Ánh cho biết, cô đã chuyển nhượng cổ phần trong Công ty TNHH Giải trí nghệ thuật Liên quốc gia, không còn là đại diện theo pháp luật của công ty này khoảng 3 năm nay. Xem video "Phút nói thật của Trương Ngọc Ánh". Nguồn Pháp Luật Plus