Nhan sắc thí sinh thắng phần thi phụ vào chung kết HHVN 2020

Nguyễn Thị Minh Trang, cao 1m70, cân nặng 54kg, số đo ba vòng 87-65-94. Người đẹp sinh năm 2002 quyết định thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Thí sinh 18 tuổi có đam mê vẽ nên cô dự thi vào hai trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Người đẹp đến từ vùng quan họ Bắc Ninh cũng mong muốn tham gia một lớp diễn xuất và trở thành diễn viên trong tương lai. Minh Trang muốn tham dự cuộc thi nhan sắc này để được trải nghiệm và tích lỹ vốn sống: “Em muốn trải nghiệm và thử thách bản thân để sau khi kết thúc cuộc thi em có thể tích lũy cho mình thêm kinh nghiệm sống cũng như tự tin để bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời”. Minh Trang cho biết, thần tượng của cô là Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Nguyễn Thị Minh Trang nhận được nhiều lời khen ngợi trong màn dự thi với áo dài truyền thống. Kim Trà My cũng là thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 nhờ giải phụ "Người đẹp truyền thông". Sở hữu chiều cao 1m68, số đo ba vòng 85 - 60 – 88, khuôn mặt đẹp, thí sinh sinh năm 2000 đến từ Hà Nội được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vương miện năm nay. Người đẹp Hà Thành còn gây chú ý bởi màn giảm cân thần tốc để tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020. Suốt ba tháng trước khi đi thi, Kim Trà My đã tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, không ăn tinh bột và tập luyện chăm chỉ. Cuối cùng cô đã giảm được 6kg và sở hữu vóc dáng như mong muốn. "Sau 3 tháng không dám đụng đến cơm, cắm lịch ở phòng tập, cuối cùng cũng gặt hái được những thành quả đầu tiên, ép được 6 kg mới dám gửi đơn đi. Tiếp tục kỷ luật với bản thân để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới", Trà My chia sẻ Trà My đang là sinh viên Đại học Công đoàn Hà Nội. Người đẹp cho biết bản thân thích sự thử thách, ưa xê dịch và muốn trải nghiệm những điều mới. Người đẹp 10x từng lọt vào Top 30 của cuộc thi Miss World Vietnam 2019. Xem video "Sự cố của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong bán kết. Nguồn VTV/ Zing:

Nguyễn Thị Minh Trang, cao 1m70, cân nặng 54kg, số đo ba vòng 87-65-94. Người đẹp sinh năm 2002 quyết định thi Hoa hậu Việt Nam 2020 ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông trung học. Thí sinh 18 tuổi có đam mê vẽ nên cô dự thi vào hai trường Đại học Kiến trúc Hà Nội và Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Người đẹp đến từ vùng quan họ Bắc Ninh cũng mong muốn tham gia một lớp diễn xuất và trở thành diễn viên trong tương lai. Minh Trang muốn tham dự cuộc thi nhan sắc này để được trải nghiệm và tích lỹ vốn sống: “Em muốn trải nghiệm và thử thách bản thân để sau khi kết thúc cuộc thi em có thể tích lũy cho mình thêm kinh nghiệm sống cũng như tự tin để bước vào ngưỡng cửa mới của cuộc đời”. Minh Trang cho biết, thần tượng của cô là Hoa hậu Trần Tiểu Vy. Nguyễn Thị Minh Trang nhận được nhiều lời khen ngợi trong màn dự thi với áo dài truyền thống. Kim Trà My cũng là thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2020 nhờ giải phụ "Người đẹp truyền thông". Sở hữu chiều cao 1m68, số đo ba vòng 85 - 60 – 88, khuôn mặt đẹp, thí sinh sinh năm 2000 đến từ Hà Nội được coi là một trong những ứng cử viên sáng giá cho vương miện năm nay. Người đẹp Hà Thành còn gây chú ý bởi màn giảm cân thần tốc để tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 . Suốt ba tháng trước khi đi thi, Kim Trà My đã tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, không ăn tinh bột và tập luyện chăm chỉ. Cuối cùng cô đã giảm được 6kg và sở hữu vóc dáng như mong muốn. "Sau 3 tháng không dám đụng đến cơm, cắm lịch ở phòng tập, cuối cùng cũng gặt hái được những thành quả đầu tiên, ép được 6 kg mới dám gửi đơn đi. Tiếp tục kỷ luật với bản thân để chuẩn bị thật tốt cho kỳ thi sắp tới", Trà My chia sẻ Trà My đang là sinh viên Đại học Công đoàn Hà Nội. Người đẹp cho biết bản thân thích sự thử thách, ưa xê dịch và muốn trải nghiệm những điều mới. Người đẹp 10x từng lọt vào Top 30 của cuộc thi Miss World Vietnam 2019. Xem video "Sự cố của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trong bán kết. Nguồn VTV/ Zing: