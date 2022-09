Nhan sắc theo thời gian của “Ni cô Huyền Trang” Thanh Loan

Nghệ sĩ Thanh Loan sinh năm 1951. Ngày trẻ, bà không chỉ tài năng mà còn xinh đẹp. Ảnh: VTC News “Ni cô Huyền Trang” sở hữu gương mặt đẹp mọi góc nhìn. Ảnh: VTC News Đôi mắt, nụ cười tươi là những điểm thu hút của nghệ sĩ Thanh Loan. Ảnh: VTC News Nữ diễn viên phim "Biệt động Sài Gòn" luôn dịu dàng, nữ tính. Ảnh: VTC News Nghệ sĩ Thanh Loan để tóc dài, tết hai bên. Ảnh: VTC News NSƯT Thanh Loan (ngoài cùng từ trái qua) trẻ trung khi vừa nhập ngũ. Ảnh: Quân đội nhân dân Chia sẻ với Quân đội nhân dân, bà cho biết, khi 15 tuổi, bà vào công tác tại Đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị, sau đó được cử đi học ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Tháng 2/1967, bà được mang quân hàm binh nhì. Sau đó, nữ nghệ sĩ chuyển công tác sang làm phát thanh viên của Truyền hình Quân đội nhân dân rồi lại sang làm ở Truyền hình Công an nhân dân. Trước khi nghỉ hưu, bà là Phó giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân. Ảnh: VTC News Ngoài "Biệt động Sài Gòn", nữ nghệ sĩ từng đóng phim: "Người về đồng cói", "Phương án ba bông hồng", "Nơi tình yêu đã chết", "Bí mật thành phố cấm", "Bản đề án bị bỏ quên". Ảnh: VTC NewsNhan sắc nghệ sĩ Thanh Loan mặn mà theo thời gian. Ảnh: Dân Việt Nghệ sĩ Thanh Loan xinh đẹp trong bộ phim "Biệt động Sài Gòn" lên sóng năm 1986. Ảnh: Dân Việt Ở tuổi ngoài 70, bà vẫn giữ được sự tươi trẻ. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô Nữ nghệ sĩ có cuộc sống an nhàn khi về già bên người chồng là giáo sư tiến sĩ toán học. Ảnh: Vietnamnet Các con của nữ nghệ sĩ đã lập gia đình, sống quây quần bên bố mẹ. Ảnh: Vietnamnet NSƯT Thanh Loan chia sẻ trên Dân Trí, bà là một người có cuộc sống may mắn nên khi về hưu bà dành nhiều thời gian làm thiện nguyện. Ảnh: Dân Việt Xem video "Gặp lại NSƯT Thanh Loan - Nhân vật trong phim "Biệt động Sài Gòn". Nguồn HANOITV

Nghệ sĩ Thanh Loan sinh năm 1951. Ngày trẻ, bà không chỉ tài năng mà còn xinh đẹp. Ảnh: VTC News “Ni cô Huyền Trang” sở hữu gương mặt đẹp mọi góc nhìn. Ảnh: VTC News Đôi mắt, nụ cười tươi là những điểm thu hút của nghệ sĩ Thanh Loan. Ảnh: VTC News Nữ diễn viên phim "Biệt động Sài Gòn" luôn dịu dàng, nữ tính. Ảnh: VTC News Nghệ sĩ Thanh Loan để tóc dài, tết hai bên. Ảnh: VTC News NSƯT Thanh Loan (ngoài cùng từ trái qua) trẻ trung khi vừa nhập ngũ. Ảnh: Quân đội nhân dân Chia sẻ với Quân đội nhân dân, bà cho biết, khi 15 tuổi, bà vào công tác tại Đoàn kịch nói Tổng cục Chính trị, sau đó được cử đi học ở Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội. Tháng 2/1967, bà được mang quân hàm binh nhì. Sau đó, nữ nghệ sĩ chuyển công tác sang làm phát thanh viên của Truyền hình Quân đội nhân dân rồi lại sang làm ở Truyền hình Công an nhân dân. Trước khi nghỉ hưu, bà là Phó giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân. Ảnh: VTC News Ngoài "Biệt động Sài Gòn", nữ nghệ sĩ từng đóng phim: "Người về đồng cói", "Phương án ba bông hồng", "Nơi tình yêu đã chết", "Bí mật thành phố cấm", "Bản đề án bị bỏ quên". Ảnh: VTC News Nhan sắc nghệ sĩ Thanh Loan mặn mà theo thời gian. Ảnh: Dân Việt Nghệ sĩ Thanh Loan xinh đẹp trong bộ phim "Biệt động Sài Gòn" lên sóng năm 1986. Ảnh: Dân Việt Ở tuổi ngoài 70, bà vẫn giữ được sự tươi trẻ. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô Nữ nghệ sĩ có cuộc sống an nhàn khi về già bên người chồng là giáo sư tiến sĩ toán học. Ảnh: Vietnamnet Các con của nữ nghệ sĩ đã lập gia đình, sống quây quần bên bố mẹ. Ảnh: Vietnamnet NSƯT Thanh Loan chia sẻ trên Dân Trí, bà là một người có cuộc sống may mắn nên khi về hưu bà dành nhiều thời gian làm thiện nguyện. Ảnh: Dân Việt Xem video "Gặp lại NSƯT Thanh Loan - Nhân vật trong phim "Biệt động Sài Gòn". Nguồn HANOITV