Nhan sắc rực rỡ của mỹ nhân Việt ăn chay trường, chăm lễ chùa

Nổi tiếng sớm nhưng Angela Phương Trinh cũng nhanh chóng trở thành một ngôi sao gây tranh cãi vì cách ăn mặc phản cảm cũng như đời sống riêng tư. Tuy nhiên thời gian gần đây, nữ diễn viên sinh năm 1995 gần như "lột xác" hoàn toàn khi chọn cho mình cuộc sống bình dị, tham gia các hoạt động thiện nguyện và ăn chay. Sự thay đổi của mỹ nhân Việt này nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả. Nhiều người nhận xét nhan sắc của “bà mẹ nhí” ngày càng phúc hậu và đẹp hơn kể từ khi cô ăn chay và hướng Phật. Khác với một Angela Phương Trinh váy áo hở hang, gây sốc, giờ đây người đẹp ăn vận giản dị. Angela Phương Trinh ăn chay từ đầu năm 2018 và tới đầu năm 2020 quyết định phát nguyện ăn chay trọn đời. Cô cùng gia đình còn mở một quán ăn chay và tự tay phục vụ thực khách tới thưởng thức. Nữ diễn viên cũng cho biết cô sẽ quay trở lại màn ảnh khi có vai diễn phù hợp. Vẻ đẹp dung dị của Angela Phương Trinh nhận được lời khen của rất nhiều fan. Hàng ngày, nữ diễn viên "Mùi ngò gai" vẫn chăm chỉ tập luyện để giữ gìn vóc dáng. Ngoài Angela Phương Trinh, Trương Thị May cũng là người đẹp ăn chay trường, chăm lễ chùa. Nàng Á hậu của hai cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2006 và Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2007 biết ăn chay từ năm lên 8 tuổi. Năm 2014, Trương Thị May được tổ chức PETA (Hiệp hội Bảo vệ động vật khu vực châu Á) bình chọn là “Mỹ nhân ăn chay hấp dẫn nhất châu Á”. “Là một người ăn chay giúp tôi tránh được tất cả các chất cholesterol có hại cho sức khỏe, tóc và da của tôi được cải thiện khiến tôi trở nên trẻ trung hơn. Mặt khác, tôi cũng học được những bài học về lòng từ bi, không giết hại động vật để làm thực phẩm”, Trương Thị May cho hay. Ngoài việc ăn chay, hàng ngày Trương Thị May còn tập hành thiền và lễ Phật tại nhà. Cô thường thức dậy vào lúc 4h sáng để lạy Phật 108 lạy nhưng nhiều năm trở lại đây cô đã tăng lên gấp 3 lần. Vào các ngày cuối tuần, nếu không bận việc Trương Thị May lại cùng gia đình lên chùa nghe sư phụ giảng pháp và làm công quả. Trương Thị May cho biết không chỉ cô mà cả gia đình cô từ lâu đã ăn chay, theo đạo Phật và pháp danh của cô là Tâm Lạc. Năm 2012, cô xin đến chùa của sư phụ ở một tháng để thực tập cách sống và sinh hoạt theo nghi thức của nhà chùa. Cứ 0h, 2h, 4h, 6h sáng, cô lại dậy lễ Phật cùng quý thầy, sau đó theo chân quý thầy đi cuốc đất trồng rau, hoa quả… và dọn dẹp chùa. Ngoài các hoạt động Phật giáo, công việc hàng ngày của Trương Thị May vẫn là làm mẫu chụp ảnh, quay phim cho các nhãn hàng. Ngoài ra cô còn nhận lời làm giám khảo cho các cuộc thi. Đầu năm 2019 người đẹp sinh năm 1988 giành được giải thưởng Người con của Đức Phật. Đây là giải thưởng Phật giáo dành cho những cá nhân, tập thể trên thế giới có đóng góp tích cực cho việc quảng bá hình ảnh đạo Phật trên thế giới. Xem video "Angela Phương Trinh tham gia chương trình Nhanh như chớp". Nguồn Youtube/ HTV:

