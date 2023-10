Nhan sắc rạng rỡ của “cô dâu tháng 10” - siêu mẫu Thanh Hằng

Dù đang bận rộn với công việc lẫn tất bật cho hôn lễ với bạn trai vào cuối tháng 10 nhưng siêu mẫu Thanh Hằng vẫn tràn đầy năng lượng. Nữ huấn luyện viên The New Mentor toát lên vẻ đẹp rạng rỡ ngay cả khi lên sóng hay trong những hình ảnh đời thường. Có được tình yêu sau 5 năm độc thân và đi đến cái kết viên mãn là "liều thuốc" giúp nữ siêu mẫu trông ngày càng trẻ trung, xinh đẹp ở tuổi 40. Trước đó, hồi tháng 5, "chị đại" làng mẫu Việt xác nhận đang hẹn hò. Đầu tháng 8, siêu mẫu sinh năm 1983 khoe ảnh đeo chiếc nhẫn kim cương, kèm lời nói đồng ý. Trước khi xác nhận chuyện kết hôn vào tháng 10, Thanh Hằng khoe nhan sắc rạng rỡ với áo dài hồng trong ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời mình. Chân dài 8X liên tục "thả hint" về ngày trọng đại của mình khiến fan của cô "đứng ngồi không yên". Thanh Hằng đăng ảnh cận cảnh 2 chiếc nhẫn kim cương "siêu to" bên cạnh chiếc váy cưới lộng lẫy. Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật, chồng sắp cưới của Thanh Hằng cũng hoạt động nghệ thuật. Chồng tương lai của nữ siêu mẫu phải trải qua 6-7 lớp người mới tiếp cận được người đẹp. Trong mắt Thanh Hằng, bạn trai là người tinh tế, bản lĩnh, can đảm, đem lại cho cô sự tin tưởng.Xem video: "Hồ Ngọc Hà - Thanh Hằng nắm tay dự sự kiện". Nguồn Saigon Stories

