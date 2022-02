Nhan sắc mặn mà của "Người đẹp Tây Đô" tuổi Dần Hoài An

Nữ diễn viên Hoài An sinh năm 1974, được biết đến qua loạt phim "Người đẹp Tây Đô", "Đất phương Nam", "Gọi giấc mơ về". Cô sở hữu nhan sắc mặn mà ở tuổi 48. Nữ diễn viên phim “Người đẹp Tây Đô” được nhiều người khen ngợi trẻ đẹp hơn rất nhiều so với tuổi thật.Hoài An trẻ trung nhờ biết cách chăm sóc bản thân lẫn phong cách thời trang. Trang phục đời thường của Hoài An thường là chân váy ngắn hoặc quần jean kết hợp với áo phông, áo sơ mi. Ngoài ra, cô khéo kết hợp trang phục trẻ trung với phụ kiện mũ, kính, giày thể thao. Nữ diễn viên ăn mặc trẻ trung khiến ít ai nghĩ cô đã bước sang tuổi 48. Hoài An khoe vẻ rạng rỡ khi đi du lịch. Nữ diễn viên lúc trẻ trung khi quý phái. Hoài An hiện tại có một cậu con trai. Cô chia sẻ, con trai ít nói, trầm tính nhưng rất hiểu chuyện và yêu thương mẹ. Hoài An từng chia sẻ, con trai là chỗ dựa duy nhất cũng là niềm tự hào của cô. Ngày trẻ, Hoài An kết hôn nhưng chia tay vài năm sau khi vợ chồng cô có một cậu con trai chung. Nữ diễn viên vẫn theo đuổi nghệ thuật. Hoài An tâm sự dù chuyên đóng vai phụ nhưng cô vẫn mãn nguyện vì luôn làm việc hết mình. Ngoài đóng phim, cô còn bán hàng online. Xem video "Diễn viên Hoài An ở hậu trường đóng phim". Nguồn FBNV

