Nhan sắc Lại Hương Thảo vừa tuyên bố ly hôn, đòi quyền nuôi con

Lại Hương Thảo kết hôn cùng doanh nhân Nguyễn Anh Tuấn vào năm 2016. Đến tháng 5/2019, cả hai ly hôn nhưng giấu chuyện hôn nhân tan vỡ. Lại Hương Thảo tuyên bố ly hôn đồng thời kiện chồng cũ để giành quyền nuôi con. Người đẹp cho biết, cả hai vốn có biên bản thỏa thuận, cô sẽ nuôi con chung cho đến lúc bé đủ 5 tuổi vào năm 2022, dù trên quyết định ly hôn, người nuôi dưỡng là doanh nhân Anh Tuấn. Ảnh: An ninh thủ đô Tuy nhiên, mới đây, chồng cũ của Lại Hương Thảo thông báo sẽ đón con trai sang nhà mới sinh sống từ tháng 7/2020. Do không tìm được tiếng nói chung, Hương Thảo nộp đơn khởi kiện với yêu cầu thay đổi quyền nuôi con và buộc chồng cũ thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng với số tiền 55 triệu đồng/tháng tới khi con tròn 18 tuổi. Ảnh: An ninh thủ đô Trước khi lập gia đình, Lại Hương Thảo hoạt động khá tích cực trong showbiz. Cô tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc. Ảnh: Khám phá Năm 2012, cô giành danh hiệu Á khôi 1 Người đẹp Hạ Long, tiếp đó đăng quang Hoa khôi Thể thao. Chân dài sinh năm 1991 còn từng đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Siêu quốc gia 2012 và Hoa hậu Thế giới 2013. Tại Hoa hậu Siêu quốc gia 2012, Lại Hương Thảo giành danh hiệu Hoa hậu châu Á – Thái Bình Dương. Tuy nhiên tại Hoa hậu Thế giới 2013, cô lại trắng tay ra về. Lại Hương Thảo được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng Á Đông dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m70. Sau khi kết hôn, chân dài gốc Quảng Ninh rút khỏi showbiz. Lại Hương Thảo sinh con trai đầu lòng vào năm 2017.Cuộc hôn nhân của Lại Hương Thảo vốn không phải màu hồng. Lại Hương Thảo khẳng định chồng thay đổi hoàn toàn sau ngày kết hôn. Anh gia trưởng, độc đoán và kiểm soát mọi sinh hoạt của vợ. "Lúc tôi bầu 8 tháng, vợ chồng không còn nói chuyện như trước, không sống chung phòng. Đến lúc kinh tế gặp khó khăn, anh buông những lời nặng nề như: Lấy cô, tôi đen đủi", Lại Hương Thảo chia sẻ. Trước đó, khi chuẩn bị làm đám cưới, Lại Hương Thảo hết lời khen nửa kia của mình. Hiện Lại Hương Thảo làm việc tại ngân hàng và bán hàng online. Mời quý độc giả xem video "Lại Hương Thảo vui đùa bên con trai". Nguồn Facebook Lại Hương Thảo

