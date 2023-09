Nhan sắc Hương Ly - ứng cử viên hàng đầu của Miss Universe Vietnam 2023

Trên Fanpage cuộc thi, Hương Ly đang là người đẹp dẫn đầu trong danh sách các thí sinh sáng giá tại Miss Universe Vietnam 2023. Người đẹp sinh năm 1995 sở hữu chiều cao 1m77 với số đo ba vòng 83 - 60 - 95 cm. Hương Ly là quán quân Người mẫu Việt Nam: Vietnam's Next Top Model 2015 và đạt thành tích Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019. Người đẹp quê Gia Lai dừng chân ở Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 cùng với giải phụ Best Introduction và "Người đẹp Thời trang". Tại Miss Universe Vietnam 2023 cô lọt vào top 5 "Người đẹp biển". Ngoại hình nóng bỏng và chiều cao 1m77 là lợi thế của Hương Ly trong các cuộc thi sắc đẹp. Hương Ly là một người mẫu đắt show và tham gia rất nhiều các sự kiện thời trang suốt từ năm 2015 sau khi cô giành vị trí quán quân Vietnam's Next Top Model 2015. Người đẹp 28 tuổi tỏ rõ sự quyết tâm trong cuộc thi năm nay bằng cách tập luyện, trau dồi các kỹ năng. Với kinh nghiệm thi nhan sắc cùng vóc dáng bắt mắt, nhiều người hy vọng Hương Ly sẽ giành vương miện Miss Universe Vietnam 2023.Xem video: "Hoàng Hương Ly đi từ thiện". Nguồn FB Hương Ly

