Nhan sắc H’hen Niê sau 4 năm lập kỳ tích ở Miss Universe

Sở hữu làn da nâu bóng, gương mặt góc cạnh, mái tóc tém, H’hen Niê làm nên kỳ tích ở Miss Universe 2018 - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 khi lọt top 5. Ảnh: Đẹp Nhan sắc của H'hen Niê được cư dân mạng và truyền thông quốc tế đánh giá cao. Ảnh: Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam H’hen Niê vẫn duy trì phong độ nhan sắc sau 4 năm rời Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới. Ảnh: FBNV Thần thái, sắc vóc của nàng hậu trên sàn diễn được nhận xét đỉnh cao. Ảnh: FBNV Váy áo bó sát tôn đường cong nóng bỏng của top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. Ảnh: FBNV H'hen Niê giữ vóc dáng nhờ chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Ảnh: FBNV Chân dài sở hữu vòng eo con kiến 59cm. Ảnh: FBNV Ở đời thường, H'hen Niê không ngại để mặt mộc. Ảnh: FBNV Gương mặt ít son phấn của nàng hậu vẫn tươi tắn. Ảnh: FBNV Gương mặt và làn da của H'hen Niê không được lòng tất cả khán giả. Cô từng bị antifan so sánh với thảm họa thẩm mỹ "búp bê Ken" Rodrigo Alves. Ảnh: Vietnamnet Trước lời so sánh với "búp bê Ken", H’hen Niê đáp trả: “Được so sánh vui chứ, nhưng khó lắm mới được như thế vì nét tự nhiên của Hen thì nhìn hay hay, vui vui thôi chứ lấn sang đẹp là Hen không có được. Ai nói Hen xấu lạ hay nét lém lỉnh là quá đúng”. Ảnh: FBNV H'hen Niê còn bị antifan chê già, nhìn "dơ dơ, hôi hôi". Người đẹp cho biết, từ nhỏ, cô đã quen với việc bị phân biệt màu da. Ảnh: FBNV H'hen Niê cho rằng, cô không thể thay đổi quan niệm của một số người vì vậy chỉ biết cố gắng hoàn thiện bản thân, sống lạc quan. Ảnh: FBNV Mới đây, H'hen Niê đọc được bình luận chê bai nhan sắc. Cụ thể antifan viết: "Thấy đẹp chết liền... không hiểu kiểu gì, đen, không được xinh đẹp. Cao thì có cao, nói chung là bình thường về nhan sắc, không hiểu sao cứ lăng xê...". Ngoài ra, antifan còn cho rằng H'hen Niê giả tạo. Trước bình luận này, H'Hen Niê bày tỏ: "Mỗi người ai cũng có chương trình và kế hoạch của đời mình khác nhau cả đúng không mọi người. Tích cực thì có thể thay đổi, thời điểm của mỗi người mỗi khác nè. Nói giả tạo thì cũng đúng nè, giả tạo để chịu đựng, đắng, cay, sự miệt thị… có đủ cả vì biết mình là ai trong gia đình và cần phải cố gắng như thế nào. Còn giá trị bản thân và bản chất con người của mình như thế nào thì sống đúng như vậy thôi. Cảm ơn vì luôn tiếp cho mình sức mạnh của sự phải kiên cường này nhé". Ảnh: FBNV Xem video "H'hen Niê mò trai ở sông". Nguồn Youtube nhân vật

