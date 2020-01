Nhan sắc gợi cảm của nữ ca sĩ tố Nam Em là người thứ ba giật bồ

Showbiz Việt đang xôn xao chuyện Bảo Trân gây hấn với Nam Em trên thảm đỏ. Nữ ca sĩ còn tố người đẹp Nam Em phá hoại hạnh phúc gia đình, là người thứ ba xen vào mối quan hệ tình cảm của cô và VJ Quốc Bảo. Giữa ồn ào Nam Em lên tiếng, cô và Quốc Bảo đã chấm dứt từ lâu. Hoa khôi Nam Em còn dọa kiện nếu Bảo Trân có hành động vu khống. Về phía Quốc Bảo, anh cũng lên tiếng bênh vực Nam Em, phủ nhận chuyện cô là người thứ ba. Tuy nhiên nam VJ này thừa nhận khi chưa kết thúc mối quan hệ với Bảo Trân, anh đã rung động với người mới và tình cảm này chỉ xuất phát từ phía anh. Mới nhất, bạn thân VJ Quốc Bảo và cũng là quản lý cũ của Bảo Trân cũng lên tiếng về vụ việc. Người này thừa nhận VJ Quốc Bảo và Bảo Trân có chung một cô con gái nhỏ 3 tuổi. Thế nhưng, cả hai thường xuyên cãi nhau do tính cách không hòa hợp. Hiện cặp đôi đã chia tay. VJ Quốc Bảo vẫn hoàn thành trách nhiệm với con gái bằng việc chu cấp tiền nuôi dưỡng bé đều đặn hàng tháng. Bạn thân Quốc Bảo cũng khẳng định chuyện Bảo Trân tố nam VJ hành hung cô là hoàn toàn sai sự thật. Bảo Trân là cái tên khá lạ với khán giả. Cô và chị gái song sinh thành lập nhóm nhạc Gemini. Cặp chị em Bảo Anh - Bảo Trân từng tham gia Hợp ca tranh tài vào năm 2012 và giành giải thưởng cao nhất của cuộc thi. Sau đó, cả hai còn tham gia Tuyệt đỉnh song ca 2016, thuộc team Minh Tuyết - Noo Phước Thịnh. Từ khi thành lập nhóm nhạc, Gemini hoạt động khá tích cực, tuy nhiên vẫn chưa có sự bứt phá để tạo dấu ấn trong lòng khán giả. Trước ồn ào, cặp chị em Bảo Anh - Bảo Trân từng bị so sánh với cặp chị em song sinh Lệ Nam - Nam Em. Chính điều này khiến, cặp song ca không mấy hài lòng. "Gemini rõ ràng là sinh đôi và lớn lên cùng với nhau, chị em tôi biết đến âm nhạc trước khi nghe đến hai cái tên Lệ Nam – Nam Em rất lâu”, Gemini đáp trả khi bị nói "ăn theo" Lệ Nam - Nam Em. So với Nam Em, Bảo Trân khá ưa nhìn, gợi cảm không thua gì nàng Hoa khôi Đồng bằng Sông Cửu Long. Ngoài ca hát, Bảo Trân còn có tài vũ đạo và khả năng sáng tác. Trước khi vướng ồn ào với Nam Em, Bảo Trân khá kín tiếng và chưa từng dính scandal. Xem video "Nam Em hát Trả lại thời gian". Nguồn Sen Vàng:

