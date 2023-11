Nhan sắc gợi cảm của “cô dâu tháng 12” Diễm My

Mới đây, Diễm My xác nhận cô và bạn trai doanh nhân sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tháng 12/2023. Nữ diễn viên sinh năm 1990 được khen ngày càng quyến rũ, xinh đẹp. Từng có thời điểm Diễm My bị chê vóc dáng thô, nữ diễn viên "Gái già lắm chiêu" đã nỗ lực tập luyện để có thân hình thanh thoát hơn. Nhờ chăm chỉ tập yoga và chạy bộ cùng chế độ ăn khoa học, Diễm My 9X đã có được vóc dáng vạn người mê như hiện tại. Với nhan sắc và độ nổi tiếng hiện tại, người đẹp 33 tuổi là một trong những sao Vbiz đắt show quảng cáo cho các nhãn hàng. Gu thời trang của diễn viên Diễm My đơn giản, thanh lịch nhưng vẫn giúp cô khoe vẻ đẹp hình thể. Với ba vòng đẹp mắt, Diễm My mặc trang phục gì cũng đẹp và hút mắt.Diễm My 9X hẹn hò với doanh nhân Vinh Nguyễn từ năm 2015. Đến tháng 10/2016, cả hai công khai mối quan hệ khi cùng nhau xuất hiện tại sự kiện Liên hoan phim Australia. Sau một thời gian yêu xa, cuối năm 2022, Diễm My được bạn trai cầu hôn. Diễm My 9X (SN 1990) ghi dấu ấn với khán giả qua loạt phim: "Gái già lắm chiêu", "Cô ba Sài Gòn"… Ngoài ra, người đẹp 9x còn làm MC, người mẫu ảnh nhờ sở hữu sắc vóc nổi bật.Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Diễm My". Nguồn FBNV

