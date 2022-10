Nhan sắc đời thường đẹp hút hồn của Hoa hậu Đoàn Thiên Ân

Đoàn Thiên Ân sinh năm 2000, đến từ Long An, lên ngôi Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Miss Grand Vietnam 2022 vào tối 1/10. Ngoài đời, Thiên Ân có style rất giản dị nhưng vẫn nổi bật nhờ sắc vóc nổi trội. Vẻ đẹp khỏe khoắn của cô gây ấn tượng mạnh mẽ với người đối diện. Đoàn Thiên Ân hiện sở hữu chiều cao 1,75 m, nặng 60 kg và số đo 3 vòng: 88,5-66-98 cm. Thời điểm Thiên Ân vừa tốt nghiệp phổ thông trung học tháng 6/2019. Hơn 10 năm trước, Thiên Ân nặng tới 75kg và từng là nạn nhân của body shaming. Theo chia sẻ của tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, do giảm cân quá nhanh (chỉ trong vòng 4 tháng cô giảm tới 15kg), nên cô đã bị rạn da ở vùng ngực. Chỉ cần trang điểm nhẹ nhàng, khuôn mặt Thiên Ân vẫn rất bắt mắt. Khi còn đi học, tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 luôn cao to hơn các bạn cùng lớp. Chỉ vài ngày sau khi đăng quang, tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam sẽ sang Indonesia để tham dự Miss Grand International 2022. Xem video "Màn hô tên của thí sinh Miss Grand Vietnam". Nguồn Tri thức & Cuộc sống

