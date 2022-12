Nhan sắc của 7 người đẹp cao nhất Hoa hậu Việt Nam 2022

Hồ Thị Yến Nhi là thí sinh có sắc vóc nổi bật nhất với chiều cao 1,79 m, chân dài 1,2 m và số 3 vòng lần lượt là 70-61-89 cm. Người đẹp sinh năm 2003 đến từ Thừa Thiên Huế, hiện là sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Huế. Lê Thị Hồng Diễm đến từ Tiền Giang cao 1,78 m và số đo 3 vòng là 79-63-93 cm. Cô hiện là sinh viên tại ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM. Hồng Diễm gây ấn tượng với vẻ đẹp ngọt ngào cùng sự tự tin, khả năng catwalk trong đêm chung khảo. Nguyễn Lê Nhật Quỳnh sinh năm 2003 đến từ Hà Nội, cao 1,76 m và có số đo 3 vòng 78-63-97 cm. Nhật Quỳnh là sinh viên ĐH Kinh tế Quốc dân. Mong muốn lớn nhất của cô là việc chiến thắng bản thân, nỗ lực hết sức trong hành trình chinh phục vương miện. Huỳnh Thị Thanh Thủy sinh năm 2002 đến từ Đà Nẵng, cao 1,76 m và có số đo 3 vòng 80-66-93 cm. Thanh Thủy là sinh viên năm 2 khoa Ngôn ngữ Anh, Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng. Cô sở hữu gương mặt ưa nhìn, xinh xắn, trẻ trung. Bùi Thảo Linh sinh năm 2004 đến từ Thanh Hóa, cao 1,75 m và có số đo ba vòng là 72-57-87 cm. Thảo Linh hiện là sinh viên năm nhất của ĐH Ngoại Thương. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Thảo Linh có khả năng sử dụng tiếng Anh tốt khi đạt IELTS 6.5. Trịnh Mỹ Anh sinh năm 2003 đến từ Nghệ An, cao 1,75 m và số đo 3 vòng 80-62-91 cm. Hiện Mỹ Anh là sinh viên năm 2 ngành Quản trị Nhân lực tại Đại học Thương Mại Đến với Hoa hậu Việt Nam 2022, cô mong muốn được đem sức trẻ lan toả đến mọi người, sẵn sàng hành động, cống hiến, bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân và trở thành một con người có ích cho xã hội. Trần Nguyễn Phương Thy sinh năm 2002 đến từ thành phố Hồ Chí Minh, cao 1,75 m và số đo 3 vòng là 81-64-93 cm. Chia sẻ về lý do đến với cuộc thi, Phương Thy cho biết, đây sẽ là nơi giúp cô thay đổi bản thân, từ một gái rụt rè, ít nói, hay ngại sẽ trở thành một phiên bản trưởng thành hơn. Cô hiện là sinh viên của Học viện Hàng không.

