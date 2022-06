Nhan sắc cô gái tóc xù tự nhiên thi HHHV Việt Nam 2022

Đến với Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, Hoàng Như Mỹ giữ nguyên mái tóc xù thay vì ép thẳng. Chân dài sinh năm 1997 thừa hưởng mái tóc xù tự nhiên từ bố và bà nội của mình. Vì không tự tin nên Như Mỹ từng có thời gian duỗi thẳng tóc. Người đẹp đến từ Lâm Đồng chia sẻ về việc giữ nguyên mái tóc xù: "Mỗi lần thấy tóc mình các thợ làm tóc đều rất sợ vì phải làm cho mình rất lâu, nhưng khi trưởng thành, mình học được rằng bạn tự tin nhất là khi bạn đẹp nhất, vậy nên mình đã quyết định để lại mái tóc này của mình”. Như Mỹ từng tham gia cuộc thi The Face Vietnam 2018. Ở sân chơi này, cô dừng chân ở tập 10. Ở The Face Vietnam 2018, Như Mỹ gây chú ý khi tiết lộ về tai nạn bỏng lúc 6 tháng tuổi khiến cô chỉ còn 8 ngón tay. Như Mỹ tâm sự, cô từng rất buồn khi bản thân bị khiếm khuyết. Tuy nhiên, cuối cùng, cô đã tự tin và lạc quan để nhìn về những điều tốt đẹp phía trước thay vì than thân trách phận hay tiếc nuối về sự khiếm khuyết đó của mình. Dù cha mẹ không muốn Như Mỹ theo đuổi con đường nghệ thuật nhưng bản thân cô vẫn theo đuổi ước mơ trở thành người mẫu. Như Mỹ ngày càng gợi cảm sau khi rời cuộc thi The Face Vietnam. Chân dài sinh năm 1997 khoe body trong váy áo ôm sát, bikini. Như Mỹ từng lọt top 10 thí sinh xuất sắc nhất tập 4 và tập 6 trong chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Ở tập 5, cô giành chiến thắng khi thuyết trình bằng tiếng Anh với chủ đề “Fast Fashion” (Thời trang nhanh).Như Mỹ gợi cảm ở phần thi Người đẹp biển. Xem video "Khánh Vân khoe vẻ gợi cảm ở hậu trường chụp ảnh". Nguồn FBNV

