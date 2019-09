Nhan sắc cô bạn thân bị nghi cướp chồng Goo Hye Sun

Sau khi Goo Hye Sun tố Ahn Jae Hyun ngoại tình, Seo Hyun Jin bị nghi là người thứ ba. Seo Hyun Jin từng đóng chung với Ahn Jae Hyun trong bộ phim "The beauty inside" lên sóng năm 2018. Hình ảnh Ahn Jae Hyun (ngoài cùng bên phải) bên Seo Hyun Jin trong buổi quảng bá phim "The beauty inside". Hyun Jin là cô bạn thân lâu năm của Goo Hye Sun. Goo Hye Sun và Seo Hyun Jin quen biết nhau từ khi Seo Hyun Jin trong nhóm nhạc M.I.L.K. Hyun Jin cũng đóng phim do Goo Hye Sun đạo diễn (năm 2009 trong phim “The Madonna", năm 2010 trong phim “Magic" ). Goo Hye Sun từng tấm tắc khen ngợi khả năng diễn của bạn thân. Trước tin đồn cướp chồng của Goo Hye Sun, Hyun Jin vẫn chưa lên tiếng. Hyun Jin sinh năm 1985, khởi nghiệp với vai trò ca sĩ năm 2001. Bạn thân của Goo Hye Sun lấn sân sang mảng phim ảnh từ năm 2006. Seo Hyun Jin chứng minh không phải là bình hoa di động bằng các vai diễn gây ấn tượng. Hyun Jin hiện được xem là nữ hoàng phim truyền hình thế hệ mới. So với thời mới bước chân vào showbiz, Hyun Jin nay trẻ trung, quyến rũ hơn. Nữ diễn viên bị nghi ngoại tình với Ahn Jae Hyun gợi cảm không kém cạnh Goo Hye Sun. Seo Hyun Jin được phái đẹp Hàn Quốc khao khát bởi nhan sắc không tỳ vết. Mời quý độc giả xem video "Goo Hye Sun công bố loạt tin nhắn về vụ ly hôn". Nguồn Youtube

