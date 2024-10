Nhã Phương khoe vóc dáng gợi cảm, Huyền Baby trẻ trung mừng tuổi mới

Tin tức sao Việt 23/10: Diễn viên Phương Oanh diện váy lộng lẫy tại buổi ra mắt chương trình "Bước nhảy hoàn vũ". Ảnh: FB Đỗ Phương Oanh Huyền Baby tung bộ ảnh mừng sinh nhật. Cách mặc khiến cô trông trẻ hơn tuổi 35. Ảnh: FB Đặng Ngọc HuyềnKhánh Vân đăng bộ ảnh cưới trên trang cá nhân, kèm mô tả: "10 cô dâu của Khánh đây rồi". Ảnh: FB Nguyễn Trần Khánh Vân Siêu mẫu Thanh Hằng đăng tải hình ảnh nhí nhố kỷ niệm 1 năm ngày cưới. Ảnh: FB Thanh Hằng Hoa hậu Hương Giang chụp ảnh ở Hội An. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang Nhã Phương xinh đẹp gợi cảm với đầm ôm sát, cắt xẻ cao. Ảnh: FB Trần Thị Nhã Phương Diễn viên Sĩ Thanh khoe dáng gợi cảm trong váy màu cam rực rỡ. Ảnh: FB Sĩ Thanh Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nói muốn dẹp ngay sự "cả nể, dễ dãi, bao đồng và dễ tin" của mình. Ảnh: FB Dam Vinh Hung Vợ chồng Lã Thanh Huyền tình tứ trước ống kính của con trai. Ảnh: FB Lã Thanh Huyền "Ninh Bình với Tuyệt Tình Cốc và Tràng An. Mỗi chuyến đi là 1 kỷ niệm in đậm!", nghệ sĩ Thu Quế trẻ trung trong chuyến du lịch. Ảnh: FB Quế ThuXem video "Những khoảnh khắc hạnh phúc của Trường Giang - Nhã Phương". Nguồn FBNV

