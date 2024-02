Ngọc Trinh trở lại làm việc, lộ hình ảnh tại chùa

Sau Tết Nguyên đán 2024, người mẫu Ngọc Trinh nhanh chóng trở lại làm việc. Ảnh: FBNV. Cô nàng xuất hiện với diện mạo trẻ trung, tươi tắn. Ảnh: FBNV. Ngọc Trinh kinh doanh trước khi vướng vòng lao lý vào tháng 10/2023 và hưởng án treo vào đầu tháng 2. Ảnh: FBNV. Trong buổi sáng ngày 19/2, Ngọc Trinh diện đầm đỏ, tham gia buổi khai trương đầu năm mới của công ty. Ảnh: Người Đưa Tin.Hình ảnh Ngọc Trinh lần đầu xuất hiện nơi đông người sau biến cố nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng. Ảnh: Người Đưa Tin. Đáng chú ý, theo Arttimes, mới đây, cư dân mạng đang truyền tay nhau hình ảnh Ngọc Trinh tại một ngôi chùa. Ảnh: Arttimes. Ngọc Trinh chia sẻ về việc đi chùa: "Đi tìm cái an ngay trong cái bất an. Thời điểm này Trinh đã đi các chùa tạ lễ rất nhiều vì khi bước chân vào chùa tự nhiên Trinh có cảm giác lòng mình được an yên, nhẹ tênh đến kỳ lạ". Ảnh: Arttimes. Nữ người mẫu cho biết, cô sẽ ăn chay vào ngày rằm và mùng 1 mỗi tháng. Ảnh: FBNV. Ngọc Trinh khẳng định cô vẫn theo đạo Thiên Chúa. “Sắp tới Trinh sẽ về quê để tạ lễ cho Chúa. Chỉ là Trinh đón nhận cả 2 bên vì bên nào cũng đều mang đến những giá trị tốt đẹp, hướng đến việc con người sống thiện”, cô viết. Ảnh: FBNV. Mới đây, Ngọc Trinh chia sẻ hình ảnh vết sẹo trên chân do tai nạn mô tô. Cô trải lòng: “Ngày trước bị 1 vết sẹo nhỏ, đã giãy nảy lên, coi đó là một chuyện không chấp nhận được, lo lắng ngày đêm. Còn bây giờ, sau khi trải qua nhiều chuyện lớn hơn, cảm thấy những vết sẹo này chỉ là một chuyện nhỏ, như những vết điểm nhẹ thoáng qua trong đời. Coi như đó là một chuyện đáng nhớ trong cuộc đời. Suy ra mỗi câu chuyện, mỗi sự việc đều có nhiều cách nhìn khác nhau, quan trọng mình đón nhận nó như thế nào”. Ảnh: FBNV. Xem video: “Bóc” bộ sưu tập xế sang từng qua tay Ngọc Trinh trước khi bị bắt.

