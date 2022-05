Ngọc Trinh mặc hở dự tiệc sinh nhật của người anh thân thiết

Những ngày gần đây, Ngọc Trinh vướng một số ồn ào. Sau khi bị nhãn hàng tố mặc váy nhái, nữ người mẫu bị một Tiktoker tên L.K tố "ăn cắp chất xám". L.K đã nhắn tin riêng cho Ngọc Trinh nhưng vẫn không nhận được động thái hợp tác nào từ phía chân dài gốc Trà Vinh. "Hồi mình bị chị ấy và ê-kíp bê nguyên nội dung của mình lên trên Instagram, Facebook, mình có inbox nhắn tin riêng cho chị Ngọc Trinh nhưng chị ấy không những không xóa mà còn không cho mình một dòng biên tập nào cả", L.K cho hay. Thay vì lên tiếng về lời tố của L.K, Ngọc Trinh chọn cách ngó lơ. Mới nhất, nữ người mẫu có động thái khoe ảnh dự tiệc sinh nhật của một người anh thân thiết. Xuất hiện tại bữa tiệc, Ngọc Trinh diện chiếc đầm khoét hông, ngực. Chân dài gốc Trà Vinh khoe body gợi cảm với váy áo hở bạo. Về ồn ào bị nhãn hàng tố mặc váy nhái đi biển, Ngọc Trinh cho biết, vì cần gấp nên cô nhờ stylist thực hiện bộ cánh thay vì đặt mua. Trước lý do đạo nhái vì cần gấp, nhiều cư dân mạng ném đá Ngọc Trinh. Dù bị chỉ trích, Ngọc Trinh vẫn không lên tiếng xin lỗi nhãn hàng. Chân dài biện minh cô không xin lỗi do nhãn hàng liên tục tố thay vì nhắn tin riêng. Lý do Ngọc Trinh không xin lỗi nhãn hàng không thuyết phục được cư dân mạng. Giữa ồn ào váy nhái, nữ người mẫu đến từ Trà Vinh vẫn cập nhật hình ảnh trên mạng xã hội như thường thấy. Ngọc Trinh không quá bận tâm đến những ý kiến trái chiều khi không xóa các bình luận chỉ trích. Chuyện người đẹp vướng ồn ào xảy ra như cơm bữa khiến cư dân mạng lắc đầu ngán ngẩm. Xem video "Hậu trường chụp ảnh của Ngọc Trinh". Nguồn FBNV

