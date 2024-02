Ngọc Trinh mặc gợi cảm, đưa con gái đi ăn chay sau Tết

Người mẫu Ngọc Trinh vừa chia sẻ loạt ảnh đưa con gái nuôi và các cháu đi đến một xưởng gốm và quán ăn chay. Cô mặc váy hai dây rộng, sử dụng túi xách hàng hiệu. Ngọc Trinh trông khá gầy gò sau khi hưởng án treo. Thuý Kiều - trợ lý của Ngọc Trinh cho biết, nữ người mẫu đang cố gắng tăng cân. Ngọc Trinh trải lòng: "Qua tháng ngày mưa bão lẫn chênh chao. Em chỉ mong cuộc đời mình êm ả. Càng yên tĩnh càng nhẹ tênh đến lạ. Thấy an nhiên hạnh phúc ở tâm hồn". Nữ người mẫu dành nhiều thời gian cho gia đình. Cô say mê ngắm con nuôi và các cháu làm đồ gốm. Bé He (váy trắng) là con gái nuôi của Ngọc Trinh. Ngọc Trinh từng chia sẻ về mối quan hệ với bé He: "Lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh TikTok của mình, Trinh nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé, thậm chí có nhiều nghi vấn Trinh bí mật sinh con 2,3 năm về trước. Không trách mọi người được vì He khá giống Trinh từ đôi môi chúm chím, gương mặt tròn. Nhưng thật ra đây là cháu của mình, con gái ruột của anh trai. Vì thương anh gà trống nuôi 5 con nên Trinh gánh bớt phần vất vả nên quyết định để bé về sống cùng. Trinh xem He như con gái ruột". Sau khi đi làm gốm, Ngọc Trinh đưa các cháu đi ăn chay.Ngọc Trinh đón Tết bình yên bên gia đình. Chân dài gốc Trà Vinh diện áo dài trong những ngày đầu năm mới. Ngọc Trinh cố gắng lấy lại tinh thần. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh - bạn thân của Ngọc Trinh tiết lộ tâm lý cô chưa ổn định, bị mất ngủ sau quãng thời gian vướng lao lý. Sau Tết, Ngọc Trinh dự kiến thực hiện kế hoạch từ thiện ở quê nhà. Xem video: “Bóc” bộ sưu tập xế sang từng qua tay Ngọc Trinh trước khi bị bắt"

Người mẫu Ngọc Trinh vừa chia sẻ loạt ảnh đưa con gái nuôi và các cháu đi đến một xưởng gốm và quán ăn chay. Cô mặc váy hai dây rộng, sử dụng túi xách hàng hiệu. Ngọc Trinh trông khá gầy gò sau khi hưởng án treo. Thuý Kiều - trợ lý của Ngọc Trinh cho biết, nữ người mẫu đang cố gắng tăng cân. Ngọc Trinh trải lòng: "Qua tháng ngày mưa bão lẫn chênh chao. Em chỉ mong cuộc đời mình êm ả. Càng yên tĩnh càng nhẹ tênh đến lạ. Thấy an nhiên hạnh phúc ở tâm hồn". Nữ người mẫu dành nhiều thời gian cho gia đình. Cô say mê ngắm con nuôi và các cháu làm đồ gốm. Bé He (váy trắng) là con gái nuôi của Ngọc Trinh. Ngọc Trinh từng chia sẻ về mối quan hệ với bé He: "Lần đầu tiên He xuất hiện trên kênh TikTok của mình, Trinh nhận được nhiều câu hỏi về mối quan hệ với bé, thậm chí có nhiều nghi vấn Trinh bí mật sinh con 2,3 năm về trước. Không trách mọi người được vì He khá giống Trinh từ đôi môi chúm chím, gương mặt tròn. Nhưng thật ra đây là cháu của mình, con gái ruột của anh trai. Vì thương anh gà trống nuôi 5 con nên Trinh gánh bớt phần vất vả nên quyết định để bé về sống cùng. Trinh xem He như con gái ruột". Sau khi đi làm gốm, Ngọc Trinh đưa các cháu đi ăn chay. Ngọc Trinh đón Tết bình yên bên gia đình. Chân dài gốc Trà Vinh diện áo dài trong những ngày đầu năm mới. Ngọc Trinh cố gắng lấy lại tinh thần. Bác sĩ Cao Hữu Thịnh - bạn thân của Ngọc Trinh tiết lộ tâm lý cô chưa ổn định, bị mất ngủ sau quãng thời gian vướng lao lý. Sau Tết, Ngọc Trinh dự kiến thực hiện kế hoạch từ thiện ở quê nhà. Xem video: “Bóc” bộ sưu tập xế sang từng qua tay Ngọc Trinh trước khi bị bắt"