Ngô Thanh Vân: Từ cô gái bán bánh đến vươn tầm quốc tế

Trước khi trở thành diễn viên, đạo diễn, nhà sản xuất phim nổi tiếng trong nước và quốc tế, Ngô Thanh Vân khiến nhiều fan bất ngờ khi chia sẻ từng khởi nghiệp bán bánh và cafe đi kèm năm 16 tuổi. Thời điểm đó, mỹ nhân sinh năm 1976 đến từ Trà Vinh cùng mẹ sang Na Uy định cư. Ngô Thanh Vân vừa đi làm thêm vừa đi học. Cô viết trong cuốn sách của mình: "Ngoài giờ học, tất cả thời gian rảnh tôi đều làm một công việc gì đó, từ thu ngân tới bán hàng". Cuộc sống nơi xứ người và may mắn gặp được những cha mẹ nuôi tốt bụng, Ngô Thanh Vân được trang bị kiến thức trong nhiều lĩnh vực cũng như kinh nghiệm sống có ích sau này. Năm 1999, sau 4 năm định cư ở Na Uy, Ngô Thanh Vân trở về Việt Nam để theo đuổi niềm đam mê dành cho nghệ thuật với vai trò là một người mẫu ảnh. Ngô Thanh Vân bắt đầu nhận được sự chú ý khi năm 2000, cô đoạt danh hiệu Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh. Cô tiếp tục gây dựng tên tuổi trong vai trò của một người mẫu, ca sĩ cá tính, rồi sau đó chuyển hướng sang điện ảnh và nhanh chóng gặt hái thành công. Tên tuổi của Ngô Thanh Vân thực sự vụt sáng nhờ vai nữ chính trong bộ phim "Dòng máu anh hùng" (2007). Bộ phim hành động võ thuật Việt Nam đã giúp cô giành hàng loạt giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế. "Đả nữ" Ngô Thanh Vân tiến sâu hơn vào kinh đô điện ảnh Hollywood khi có cơ hội xuất hiện trong các bộ phim như: Ngọa hổ tàng long 2, Star Wars: The Last Jedi… Ngô Thanh Vân bắt đầu thử sức với vai trò là một nhà sản xuất phim từ năm 2015 với "Ngày nảy ngày nay". Thành công nối tiếp thành công khi hàng loạt bộ phim sau đó của "đả nữ" với vai trò là đạo diễn - nhà sản xuất gây được tiếng vang như: Tấm Cám: Chuyện chưa kể (2016), Cô Ba Sài Gòn (2017), Song Lang (2018)... Hai Phượng - dự án phim hành động cuối cùng của Ngô Thanh Vân trong vai trò đả nữ được cho là giúp phim hành động Việt Nam vươn tầm Hollywood. Sau 4 tuần công chiếu tại Việt Nam, Mỹ và Canada, phim đã cán mốc doanh thu hơn 200 tỷ đồng. Sau thành công cùng những giải thưởng danh giá trong nước và quốc tế, " đả nữ của màn ảnh Việt " bày tỏ: "24 năm dai dẳng theo đuổi những gì mình mơ ước và phấn đâu mỗi ngày vào cái mục đích đó. Tôi có lần nghĩ mình đã sai. Rồi tôi vẫn tiếp tục. Cứ kiên trì với những bài học qua nhiều giai đoạn của sự nghiệp khác nhau. Cách đây 3 năm tôi còn tham vọng làm nhà sản xuất. Cũng có rất nhiều cái chề môi dè bỉu. Nhưng tôi đã không bỏ cuộc, vì họ mà tôi đã làm với đam mê lớn nhất trong tim mình...". "...Tôi nghiệm ra trong cuộc sống không có gì sai và đúng cả. Chỉ có ta và niềm tin vào sự kiên trì cho chính bản thân mình thôi. Không có thành công nào đến dễ dàng. Nếu bạn chỉ làm một công việc gì đó 1 năm và bạn muốn thành công. Thì bạn còn xa lắm. Đừng bỏ cuộc", nữ diễn viên chia sẻ. Xem video "Ngô Thanh Vân trong phim Ngày nảy ngày nay". Nguồn Youtube: