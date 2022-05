Ngô Thanh Vân rạng rỡ trong tiệc độc thân trước đám cưới

Tối ngày 7/5, Ngô Thanh Vân mở tiệc độc thân trước 1 ngày làm đám cưới. Nữ diễn viên đội vương miện, đeo dải băng in chữ "cô dâu tương lai", mặc váy trắng gợi cảm. Ảnh: FB Xuân Lan Ngô Thanh Vân vui vẻ bên người thân, bạn bè. Ảnh: FB Xuân Lan Dự tiệc độc thân của Ngô Thanh Vân, siêu mẫu Xuân Lan hé lộ thực đơn thịnh soạn cho buổi tiệc gồm: thăn bò Angus Australia, cá chẽm phi lê áp chảo, bánh trứng nướng hương sả Phú Quốc. Ảnh: FB Xuân Lan Một người bạn thân của Ngô Thanh Vân tiết lộ với Zing, số lượng khách mời của tiệc cưới chỉ khoảng 50 người, chưa tới 10 nghệ sĩ. Ảnh: Yah Các khách mời nghệ sĩ trong đám cưới của Ngô Thanh Vân gồm Xuân Lan, Will, Jun Phạm, Nam Trung... Ảnh: Yan Ngô Thanh Vân - Huy Trần đón các khách mời đến khách sạn ở Đà Nẵng. Ảnh: Công lý và xã hội Ngô Thanh Vân - Huy Trần đưa ra những quy định khách mời đến dự phải đi một mình và mặc dress code trang phục màu trắng. Ảnh: Yan Tại sảnh nơi Ngô Thanh Vân tổ chức tiệc cưới đã có bảng thông báo ngày vui của "Huy và Vân". Ảnh: Công lý và xã hội Ảnh cưới của cặp đôi được trưng bày nhiều nơi. Ảnh: Công lý và xã hội Đại diện của Ngô Thanh Vân chia sẻ, cặp đôi chuẩn bị các phần quà cho khách mời gồm nước giải rượu, collagen, thuốc, mì hộp và bánh ngọt. Phù dâu, phù rể còn được tặng riêng trang phục để diện. Ảnh: FB Jun Phạm Xuân Lan khoe trang phục phù dâu có tông màu be giống trang phục phù rể. Ảnh: FB Xuân Lan Xem video "Huy Trần - Ngô Thanh Vân chụp ảnh cưới". Nguồn FBNV

