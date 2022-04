Thiệp mời đám cưới của Ngô Thanh Vân quá độc, loạt sao này có thua?

Jun Phạm vừa hé lộ thiệp cưới của Ngô Thanh Vân. Thiệp được thiết kế cầu kỳ, chất liệu nhựa mica, chữ in trắng. Ảnh: FBNV Thiệp cưới của Ngô Thanh Vân được đựng trong chiếc hộp vuông trong suốt đựng hoa tươi, có ruy băng cột nơ, gắn thẻ tên khách mời. Ảnh: FBNV Không chỉ Ngô Thanh Vân - Huy Trần, nhiều sao Việt cũng lựa chọn mẫu thiệp cưới độc đáo có một không hai. Đinh Ngọc Diệp là một trong số đó. Ảnh: Yan Các tấm thiệp của Đinh Ngọc Diệp - Victor Vũ được thiết kế độc đáo và mang đậm chất điện ảnh. Ảnh: Yan Cô dâu, chú rể còn nắn nót ghi tên người được mời đến dự đám cưới trong tấm thiệp hình quả chuông. Ảnh: Yan Thiệp cưới của "Giáo sư" Xoay - Đinh Tiến Dũng và MC Hồng Nga là hình ảnh cặp đôi được vẽ theo kiểu tranh biếm họa. Ảnh: An ninh thủ đô Đinh Tiến Dũng còn viết những lời mời hóm hỉnh cho từng khách mời. Ảnh: An ninh thủ đô "Giáo sư" Xoay cho biết: "Như cả nhà đã biết, mình chuẩn bị đám cưới. Hôm nay thiếp mời đã được phát ra, ngay lập tức đã rất có lãi vì ai nhận được cũng rất vui. Họ cười tức là bọn mình lãi rồi. Xin gửi lên đây tới tất cả mọi người để mọi người cùng mừng cho bọn mình". Ảnh: An ninh thủ đô Ngân Khánh và nghĩ ra ý tưởng thiết kế thiệp cưới giống như một nhật báo cũ những năm 50. Ảnh: Zing Nữ diễn viên phim “Cô dâu đại chiến” và ông xã Đỗ Thiếu Quân còn đưa cả hình ảnh Sài Gòn những năm 50-60 lên thiệp cưới. Ảnh: Zing Thiệp cưới của Trấn Thanh - Hari Won mang tông màu đỏ và trắng với hình ảnh của Trấn Thành - Hari Won được in nổi bắt mắt ở bên ngoài. Ảnh: Vietnamnet Trấn Thành gửi tin nhắn mời cưới độc đáo: “Đời em chỉ có 1 lần: 25/12, ngày Noel, buổi tối. Em gửi lời mời trân trọng đến người! Hãy đến với tiệc cưới của em. Tiệc này thân mật chỉ 300 người nên đi được thì làm ơn nhắn lại cho em an tâm. Và một khi đã hứa thì làm ơn có mặt. Đừng xù em nha! Chấn Xìn mang ơn”. Ảnh: FBNV Hồ Gia Hùng (cựu thành viên HKT) và Diệp Thúy An chọn mẫu thiệp cưới bên ngoài giống với một cuốn hộ chiếu và mặt trong giống như vé lên máy bay. Ảnh: Yan Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương tự lên ý tưởng và đặt thiết kế riêng cho thiệp cưới. Ảnh: Dân Việt Thiệp cưới chính được in trên giấy nghệ thuật, có bìa ngoài là ảnh cưới của Ưng Hoàng Phúc – Kim Cương, bên trong là các thông tin về gia đình cô dâu, chú rể. Đi kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ về tiệc cưới được in trên chất liệu mica. Ảnh: Dân Việt Xem video "Huy Trần - tình trẻ của Ngô Thanh Vân nấu ăn". Nguồn Huy Trần/Youtube

