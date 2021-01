Nghệ sĩ Giang Còi điều trị ung thư họng sau Tết

Gần đây, thông tin nghệ sĩ Giang Còi bị ung thư họng giai đoạn 3 nhận được sự quan tâm của khán giả. Chia sẻ trên Vietnamnet, nam diễn viên hài cho biết, bác sĩ đưa ra phác đồ điều trị truyền hóa chất, 60 triệu/lần, tháng 4 lần, đợt 1 kéo dài 2 tháng. Tuy nhiên, Giang Còi quyết định không điều trị hóa chất. Mới nhất, nghệ sĩ Trà My cho biết, cô đã thuyết phục thành công Giang Còi đồng ý điều trị bệnh. Nghệ sĩ Trà My chia sẻ: “Đau não với lão quá. Suốt từ sáng tới giờ hội ý cân nhắc xem nên điều trị như thế nào và ở đâu cho hiệu quả mà chi phí lại hợp với khả năng cho phép. Đã thế lại còn phải căng tai ra nghe xem lão nói gì vì giờ lão nói rất khó khăn…. ...Lão luôn miệng nói tuỳ trưởng đoàn quyết định và nhất nhất nghe theo rồi cười phe phé. Lão cứ cười đi cứ lạc quan đi khi đời còn cho phép, tinh thần và sự lạc quan cũng là những liều thuốc quý để chiến thắng bệnh tật mà. Sau khi hai anh em hội ý xong, lão chốt một câu: “Ăn tết xong mới điều trị”. Ok đó là quyết định của lão. Mong rằng ăn tết xong lão Còi sẽ nghiêm túc điều trị”. Nghệ sĩ Trà My còn chia sẻ hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ Giang Còi. Nam nghệ sĩ tỏ ra vui vẻ như thường thấy. Trước đó, khi biết Giang Còi nhập viện, nghệ sĩ Trà My đã đến thăm. Cô hết mực quan tâm đến sức khỏe của đàn anh. Nghệ sĩ Trà My mua nho và na - hai loại hoa quả Giang Còi thích ăn khi vào thăm. Trong khi chờ kết quả sinh thiết, Giang Còi giữ tinh thần lạc quan. Một số nghệ sĩ thân thiết vào thăm Giang Còi ở bệnh viện như Thảo Vân, Chiều Xuân... Nghệ sĩ Giang Còi hiện tại sống ở căn nhà vườn ngoại thành Hà Nội. Anh tiết lộ vì sao luôn tươi cười. “Mình không hồn nhiên yêu đời như mọi người tưởng đâu. Chỉ vì ai đến thăm cũng toe toét. Từ vị giáo sư đến cô tạp vụ, từ lũ bạn học cũ đến đồng nghiệp ai cũng toe toét cả chẳng lẽ mình mếu sao”, Giang Còi nói. Xem video "Nghệ sĩ Giang Còi bên các con". Nguồn FB nghệ sĩ Giang Còi

