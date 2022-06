Ngắm style “lấn át” dàn đối thủ của mỹ nhân chuyển giới Trân Đài

Mới đây, tham gia một bữa tiệc tối thuộc khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2022, Phùng Trương Trân Đài diện chiếc váy ngắn tua rua gam vàng. Đại diện Việt Nam tự tin đọ vẻ gợi cảm cùng đại diện Thái Lan, Philippines, Venenzuela, Ấn Độ. Trân Đài vui vẻ trò chuyện cùng các thí sinh khác. Mỹ nhân Việt chuyển giới khoe vòng một lấp ló trong chiếc váy xẻ ngực sâu. Khi nhận sash, Trân Đài lựa chọn chiếc váy ngắn hai dây gam đỏ. Vẻ ngoài rạng rỡ của đại diện Việt Nam khi đọ sắc cùng thí sinh Thái Lan. Làn da trắng là thế mạnh giúp Trân Đài nổi bần bật so với các thí sinh khác. Ở một hoạt động, Trân Đài lựa chọn chiếc váy xẻ ngực sâu gam tím. Đại diện Việt Nam chuộng style gợi cảm khi nhập cuộc. Nhiều trang phục của Trân Đài khi thi quốc tế do Chung Thanh Phong thiết kế. Mới đây, Trân Đài hé lộ trang phục dân tộc mang đến cuộc thi. Bộ trang phục có tên "Kim Thực" được lấy ý tưởng từ cây lúa, con cò, chim hạc và Mặt Trời. Thiết kế tái hiện cánh đồng lúa Ninh Bình và non sông Việt Nam, tất cả đều được nằm gọn trong một tép lúa vàng. "Kim Thực" có form dáng của chiếc áo dài kết hợp với áo tứ thân. Trân Đài sẽ dự thi hai phần thi phụ trang phục dân tộc và tài năng vào ngày 20/6. Xem video "Nhìn hình đoán mặt của top 3 Đại sứ Hoàn mỹ". Nguồn Yan

