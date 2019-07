Ngắm dàn 'hậu' nghi dính lưới tình thiếu gia Bảo Hưng

Đỗ Mỹ Linh đang vướng tin đồn hẹn hò thiếu gia Bảo Hưng, sau khi loạt ảnh tình tứ của Hoa hậu Việt Nam 2016 và em trai BTV Ngọc Trinh được đăng tải trên một diễn đàn chuyên "tám" chuyện showbiz. Mặc tin đồn tình ái, nàng hậu sinh năm 1996 vẫn thoải mái khoe những hình ảnh mới nhất của mình lên trang cá nhân với vẻ đẹp ngày càng thăng hạng so với thời đăng quang. Hoa hậu Việt Nam 2016 sở hữu gương mặt xinh đẹp rạng rỡ, làn da trắng mịn không tì vết, vóc dáng thon thả. Từ "Hoa hậu giản dị nhất Việt Nam", Đỗ Mỹ Linh ngày càng "lột xác" với phong cách gợi cảm. Trước Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Bảo Hưng từng hẹn hò Á hậu Tú Anh. Cặp đôi công khai mối quan hệ vào năm 2016 nhưng mối tình ấy chỉ kéo dài được hơn một năm trước khi "đường ai nấy đi". Nàng á hậu sinh năm 1993 hiện đã yên bề gia thất và sinh con cho chồng thiếu gia. Tú Anh khiến bao nhiêu cô gái phải ghen tỵ khi sở hữu nhan sắc tự nhiên đẹp mê hồn với gương mặt thanh tú, sống mũi cao, đôi mắt to hút hồn, làn da trắng sứ và thân hình quyến rũ... Dù đã trải qua một lần sinh nở nhưng Á hậu của cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2012 vẫn sở hữu vẻ đẹp "gái một con trông mòn con mắt". Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 Huyền My từng bị đồn là "người thứ 3" chen vào cuộc tình của Tú Anh và Bảo Hưng. Tuy nhiên, mối tình tin đồn của Huyền My và Bảo Hưng cũng nhanh chóng kết thúc. So với Mỹ Linh hay Tú Anh, chân dài sinh năm 1995 cũng sở hữu nhan sắc không hề kém cạnh. Huyền My ngày càng "lên hương" nhan sắc, đằm thắm và quyến rũ hơn. Gương mặt xinh đẹp cùng vóc dáng hoàn hảo của mỹ nhân họ Nguyễn "hút hồn" người đối diện. Ảnh: FBNV. Xem video Đỗ Mỹ Linh thị phạm catwalk cho thí sinh hoa hậu". Nguồn Youtube:

