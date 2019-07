Lạ lùng mỹ nhân nào làm ở VTV cũng yêu em trai BTV Ngọc Trinh?

Một diễn đàn vừa đăng tải loạt ảnh Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh tình tứ bên Bảo Hưng - em trai của BTV Ngọc Trinh. Theo Zing, khi loạt ảnh hẹn hò Bảo Hưng bị rò rỉ, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh viện lý do đang bận không tiện trả lời. Đỗ Mỹ Linh hiện làm biên tập viên cho VTV và có mối quan hệ thân thiết với BTV Ngọc Trinh. Trước Đỗ Mỹ Linh, Bảo Hưng từng được cho là hẹn hò Á hậu Tú Anh khi cả hai thường xuyên “thả thính” trên mạng xã hội hay tay trong tay đi xem ca nhạc. Cuối năm 2016, Bảo Hưng bất ngờ đăng tải hình ảnh tình tứ bên Tú Anh như một cách công khai mối quan hệ của mình. Thế nhưng sau đó, cả hai được cho là chia tay. Trên trang cá nhân, Bảo Hưng và Tú Anh xóa toàn bộ những gì liên quan đến nhau. Hiện tại, Tú Anh đã yên bề gia thất. Sau Á hậu Tú Anh, Bảo Hưng lại bị đồn hẹn hò Á hậu Huyền My khi cư dân mạng tìm ra bằng chứng anh cổ vũ Huyền My tại cuộc thi Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2017. Cuối năm 2018, Huyền My và Bảo Hưng bỗng dưng bỏ theo dõi Instagram của nhau khiến mạng xã hội rộ tin đồn cả hai chia tay. Điểm trùng hợp, Đỗ Mỹ Linh, Tú Anh lẫn Huyền My đều đầu quân cho VTV, thân thiết với BTV Ngọc Trinh và bước ra từ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Sau Huyền My, Bảo Hưng bị đặt nghi vấn hẹn hò với Diễm My 9x bởi một số cư dân mạng phát hiện điều trùng hợp trong 2 bức ảnh của hai người. Bảo Hưng chưa bao giờ lên tiếng về những nghi vấn hẹn hò. Thế nên, chuyện tình cảm với các mỹ nhân Việt chỉ dừng lại ở mức tin đồn. Xem video "Đỗ Mỹ Linh hát Có em chờ". Nguồn Youtube

