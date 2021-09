Ngắm ảnh Hoa hậu Đền Hùng Giáng My lúc trẻ, đẹp đến nao lòng

Khoe ảnh thời trẻ, Hoa hậu Giáng My viết: "Từ phải sang HHHN Hàn Nguyệt Thu Hương, Giáng My, HHSG Lí Thu Thảo và bạn Á hậu".

xx Người đẹp sinh năm 1971 khoe ảnh chụp trong buổi sinh nhật mình cùng các bạn khoa Piano. "Thanh Mai, Giáng My và bác ca sĩ Quốc Hưng", Giáng My chú thích ảnh. Giáng My lên ngôi Hoa hậu Đền Hùng vào năm 1992 khi đang là sinh viên Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam). Trước đó, Giáng My từng được Nhạc viện Hà Nội cử đi thi Hoa hậu Việt Nam nhưng do bận ôn thi nên cô từ chối. Giáng My chụp ảnh với Hoa hậu Bùi Bích Phương. Sau khi giành vương miện Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My trở thành gương mặt ăn khách của làng giải trí Việt với vai trò ca sĩ, diễn viên, người mẫu ảnh. Hình ảnh của cô xuất hiện trên rất nhiều cuốn lịch vào những năm 1990. Cô là gương mặt diễn viên được yêu thích qua một số bộ phim như: "Người đẹp đêm trăng", "Yêu nàng hoa hậu", "Sài Gòn trong trái tim em", "Hoa hậu mồ côi", "Truy lùng băng quỷ gió"... Cô với Lý Hùng là một cặp đẹp đôi trong thời kỳ phim mỳ ăn liền. Giáng My chụp ảnh cùng các diễn viên trong phim "Truy lùng băng quỷ gió". Đứng cạnh cô là nam diễn viên Võ Hoài Nam. Hiện tại ở tuổi 50, Giáng My vẫn trẻ trung, xinh đẹp như thuở nào. Cô đang tận hưởng cuộc sống giàu có, viên mãn với khối tài sản khổng lồ và điều hành hai công ty truyền thông. Xem video "Giáng My hát Em nhớ anh vô cùng". Nguồn Youtube/ Tình Bolero

