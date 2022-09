Mỹ nhân Việt khổ sở “túm váy túm quần” vì... eo quá thon

Ngọc Trinh từng không ít lần rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" vì vòng eo quá nhỏ. Mỹ nhân Việt "Vòng eo 56" thậm chí phải dùng dây chun để buộc túm chiếc quần lại cho vừa. Ảnh: Instagram. Nữ hoàng nội y phải dùng cả kẹp giấy để giúp cô mặc bikini vừa vặn hơn. Kẹp giấy cũng là bảo bối được Hoa hậu Kỳ Duyên dùng để cố định trang phục, tôn lên được vòng eo con kiến gợi cảm. Ảnh: FBNV. MC Trúc Mai từng mắc sự cố trang phục trên truyền hình khi dùng kẹp giấy để giữ cho váy vừa vặn với cơ thể hơn. Ảnh: VTV24. Đằng sau vẻ ngoài chỉn chu, gợi cảm với eo thon của Á hậu Huyền My... Ảnh: FBNV. ...là nhờ có sự trợ giúp của những chiếc kẹp giấy. Nhã Phương từng có thời điểm để lộ thân hình gầy gò đáng lo ngại với vòng eo bé xíu. Nữ diễn viên không ít lần gặp rắc rối với trang phục chỉ vì vòng hai quá nhỏ. Ảnh cắt clip. Trong clip đọ sắc cùng Thúy Ngân, bà xã Trường Giang còn để lộ hình ảnh từ phía sau với chiếc váy được khâu lại cho vừa vặn với eo thon. Ảnh: TikTok. Không chỉ mỹ nhân Việt, sao Hàn cũng có muôn kiểu "chữa cháy" trang phục cho vừa vặn với cơ thể. Nữ ca sĩ IU để lộ đường may vội ở phần eo. Ảnh: Dispatch. Taeyeon (SNSD) phải vội vàng may bé lại phần cạp chân váy cho vừa vặn với vòng eo con kiến, để tránh gặp sự cố trên sân khấu. Ảnh: Newsen.Xem video "Trò chuyện cùng Á hậu Huyền My về Miss Grand International 2017". Nguồn VTV24

