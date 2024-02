Mỹ nhân Việt chia sẻ kỷ niệm lần đầu đón Tết ở nhà chồng

Lê Khánh kết hôn với Tuấn Khải cuối năm 2014. Lần đầu đón Tết ở nhà chồng, Lê Khánh “mè nheo” mẹ chồng nấu cho món cháo thập cẩm. Theo Khám Phá, Lê Khánh muốn học nấu món cháo thập cẩm để khi về thành phố nấu cho cả nhà ăn. Ở quê chồng, Lê Khánh không áp lực phải nấu nướng bởi mọi người thường xúm lại cùng nấu vào dịp Tết. Tháng 10/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên xe hoa. Cô bỡ ngỡ khi làm dâu mới ngày Tết. Mỹ Linh học cách nấu nướng, bày biện mâm cỗ từ mẹ chồng vào Tết Nguyên đán 2023. Trước đây, Mỹ Linh chỉ phụ công việc nhỏ vào ngày Tết một phần do mẹ ruột kỹ tính. Thúy Diễm chia sẻ trên Saostar, Tết đầu tiên làm dâu, cô được Lương Thế Thành đưa về quê chồng ở Tiền Giang để ra mắt bà con. “Do gia đình anh Thành đông thành viên, mỗi thành viên lại có gia đình nhỏ riêng nên bà con khá nhiều. Thế nên năm đó tôi áp lực vô cùng, đặc biệt là phải nhớ tên từng người, vai vế nữa”, Thúy Diễm kể lại. Nữ diễn viên chia sẻ, do tính chất công việc, nhiều năm cứ phải sát ngày giao thừa mới có thể sắp xếp ổn thỏa. Thế nên bố mẹ Lương Thế Thành thường sẽ lo các mảng chuẩn bị mâm cúng, thực phẩm đặc trưng ngày Tết. Thúy Diễm sẽ đảm nhận công việc lau dọn, bày trí hoặc một số chuyện lặt vặt. Trước khi có con, Thúy Diễm - Lương Thế Thành thường đi xem pháo hoa, ăn uống, vui vẻ cùng bạn bè vào giao thừa. Tuy nhiên, sau khi có con, Thúy Diễm mới hiểu giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng và mình cần phải dành cho gia đình. Thanh Thúy chia sẻ trên Sức Khỏe và Đời Sống kỷ niệm khó quên khi lần đầu ăn Tết ở gia đình chồng. Cô kể lại: “Năm đó, tôi mới đôi mươi, lại là con gái cưng của bố mẹ ruột nên chuyện bếp núc, nấu bánh, làm mứt truyền thống không thạo. Vậy mà ngày cuối năm, tôi phải xuống bếp nấu món xôi gấc và canh măng truyền thống, trong khi cách gọt vỏ gấc ra sao, thái măng như thế nào tôi chẳng biết tí gì…". "…Thế là, tôi đành gọi điện thoại nhờ sự hỗ trợ của hai vị cứu tinh đáng quý. Rủi thay, lúc đó mẹ tôi lại đi vắng may nhờ bố cũng biết nấu ăn nên qua điện thoại chỉ đạo con gái nấu gấc ra sao, lấy lõi măng thế nào… Kết quả bất ngờ là mẹ chồng sau khi thưởng thức món ăn đầu tay của tôi ở nhà chồng đã tấm tắc khen ngon", Thanh Thúy nói. Năm 2017, Hari Won lần đầu đón Tết nhà chồng. Cô khoe được bố mẹ chồng chiều chuộng khi vợ chồng cô chỉ ăn ngủ và đi hát, chưa cần làm gì nhiều. Xem video: "Gia đình Đoàn Di Băng đón Tết". Nguồn FBNV

Lê Khánh kết hôn với Tuấn Khải cuối năm 2014. Lần đầu đón Tết ở nhà chồng, Lê Khánh “mè nheo” mẹ chồng nấu cho món cháo thập cẩm. Theo Khám Phá, Lê Khánh muốn học nấu món cháo thập cẩm để khi về thành phố nấu cho cả nhà ăn. Ở quê chồng, Lê Khánh không áp lực phải nấu nướng bởi mọi người thường xúm lại cùng nấu vào dịp Tết. Tháng 10/2022, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh lên xe hoa. Cô bỡ ngỡ khi làm dâu mới ngày Tết. Mỹ Linh học cách nấu nướng, bày biện mâm cỗ từ mẹ chồng vào Tết Nguyên đán 2023. Trước đây, Mỹ Linh chỉ phụ công việc nhỏ vào ngày Tết một phần do mẹ ruột kỹ tính. Thúy Diễm chia sẻ trên Saostar, Tết đầu tiên làm dâu , cô được Lương Thế Thành đưa về quê chồng ở Tiền Giang để ra mắt bà con. “Do gia đình anh Thành đông thành viên, mỗi thành viên lại có gia đình nhỏ riêng nên bà con khá nhiều. Thế nên năm đó tôi áp lực vô cùng, đặc biệt là phải nhớ tên từng người, vai vế nữa”, Thúy Diễm kể lại. Nữ diễn viên chia sẻ, do tính chất công việc, nhiều năm cứ phải sát ngày giao thừa mới có thể sắp xếp ổn thỏa. Thế nên bố mẹ Lương Thế Thành thường sẽ lo các mảng chuẩn bị mâm cúng, thực phẩm đặc trưng ngày Tết. Thúy Diễm sẽ đảm nhận công việc lau dọn, bày trí hoặc một số chuyện lặt vặt. Trước khi có con, Thúy Diễm - Lương Thế Thành thường đi xem pháo hoa, ăn uống, vui vẻ cùng bạn bè vào giao thừa. Tuy nhiên, sau khi có con, Thúy Diễm mới hiểu giao thừa là khoảnh khắc thiêng liêng và mình cần phải dành cho gia đình. Thanh Thúy chia sẻ trên Sức Khỏe và Đời Sống kỷ niệm khó quên khi lần đầu ăn Tết ở gia đình chồng. Cô kể lại: “Năm đó, tôi mới đôi mươi, lại là con gái cưng của bố mẹ ruột nên chuyện bếp núc, nấu bánh, làm mứt truyền thống không thạo. Vậy mà ngày cuối năm, tôi phải xuống bếp nấu món xôi gấc và canh măng truyền thống, trong khi cách gọt vỏ gấc ra sao, thái măng như thế nào tôi chẳng biết tí gì…". "…Thế là, tôi đành gọi điện thoại nhờ sự hỗ trợ của hai vị cứu tinh đáng quý. Rủi thay, lúc đó mẹ tôi lại đi vắng may nhờ bố cũng biết nấu ăn nên qua điện thoại chỉ đạo con gái nấu gấc ra sao, lấy lõi măng thế nào… Kết quả bất ngờ là mẹ chồng sau khi thưởng thức món ăn đầu tay của tôi ở nhà chồng đã tấm tắc khen ngon", Thanh Thúy nói. Năm 2017, Hari Won lần đầu đón Tết nhà chồng. Cô khoe được bố mẹ chồng chiều chuộng khi vợ chồng cô chỉ ăn ngủ và đi hát, chưa cần làm gì nhiều. Xem video: "Gia đình Đoàn Di Băng đón Tết". Nguồn FBNV