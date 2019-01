Mỹ nhân sexy nhất Hàn Quốc bất ngờ thông báo kết hôn cuối tuần này

Vào chiều 3/1, mỹ nhân gợi cảm Clara bất ngờ thông báo sẽ tổ chức đám cưới vào cuối tuần này. Theo công ty quản lý tiết lộ, nữ diễn viên sẽ tổ chức một hôn lễ riêng tư chỉ có các thành viên gia đình tham dự vào ngày 6/1 tại Mỹ. Chồng sắp cưới của Clara là một doanh nhân lớn hơn cô 2 tuổi. Cặp đôi hẹn hò một năm trước khi xác định tiến thêm một bước trong mối quan hệ. Clara cũng cho hay, sau đám cưới cả hai sẽ hưởng tuần trăng mật tại Mỹ và trở về Hàn Quốc vào ngày 14/1. Clara sinh năm 1985, là một nữ diễn viên kiêm người mẫu gốc Hàn Quốc. Cô từng được biết tới qua các vai diễn trong "Nữ thần hôn nhân" và "Oan gia phòng cấp cứu". Với gương mặt xinh đẹp cùng hình thể nóng bỏng, cô đã vượt qua nhiều ứng viên để trở thành người đẹp sexy nhất Hàn Quốc năm 2013. Tuy nhiên việc "liên tục khoe thân" cũng khiến cho Clara vướng vào nhiều tai tiếng và bị chỉ trích. Go So Young khoe ảnh chúc mừng năm mới cùng ông xã Jang Dong Gun trên trang cá nhân. Kang Daniel trở thành nhân vật có tài khoản Instagram đạt 1 triệu lượt theo dõi nhanh nhất thế giới chỉ sau 11 tiếng 35 phút lập, phá kỷ lục của Giáo hoàng Pope Francis năm 2016. Nhà sản xuất bộ phim “Romance Supplement” tung tạo hình chính thức của nam chính Lee Jong Suk. Trong phim, anh vào vai Cha Eun Ho, là cây bút hàng đầu và là thần tượng trong giới văn đàn. Yoo In Na đã quyên góp 30 triệu won (hơn 26.000 USD) cho chương trình hỗ trợ bữa ăn trẻ em nghèo của The Salvation Army. Nam ca sĩ Jung Yoon Young rời công ty quản lý C9 về Make Us Entertainment. Vào ngày 2 tháng 1, chánh án Lee Un Hak của Tòa án quận trung tâm Seoul đã ra lệnh bắt giữ nam ca sĩ Son Seung Won với hành vi say rượu lái xe gây tai nạn và chạy trốn khỏi hiện trường. Sau khi rời nhóm nhạc Block B, Zico thành lập công ty riêng mang tên King of The Zungle (KOZ).

