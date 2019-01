Mỹ nam Kim Woo Bin chuẩn bị trở lại showbiz sau điều trị ung thư

Sáng 9/1, công ty quản lý của Kim Woo Bin chính thức lên tiếng về tình hình sức khỏe của nam diễn viên. Người đại diện cho biết tình trạng của Kim Woo Bin đã được cải thiện nhiều, đồng thời có rất nhiều kịch bản được gửi tới cho anh. Dù chưa có kế hoạch trở lại cụ thể nhưng mỹ nam "Người thừa kế" hi vọng sẽ được quay lại đóng phim trong năm nay. Trước đó, Kim Woo Bin được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vòm họng vào tháng 5/2017. Kể từ đó anh nghỉ ngơi để tập trung vào điều trị và phục hồi. Lee Da Hee nhận được lời mời đóng vai chính trong bộ phim với tựa đề “WWW”. Cô sẽ vào vai một người không có nhiều may mắn trong tình yêu. Giọng ca chính của Wanna One - Kim Jaehwan sẽ tiếp tục hoạt động solo trong tương lai dưới quản lý của Swing Entertainment sau khi nhóm tan rã. Bà xã Lee Dong Gun - Jo Yoon Hee rạng rỡ tại sân bay Incheon. IU yêu cầu được nhận những lời xin lỗi trên instagram sau khi bị cáo buộc đầu cơ bất động sản. Công ty chủ quản của nữ diễn viên Hong Soo Hyun xác nhận cô và Microdot đã chia tay. Công ty cho biết không tiết lộ lý do vì đây là chuyện riêng tư. SHINee Minho sẽ bắt đầu chuyến lưu diễn gặp gỡ người hâm mộ trên khắp Châu Á. Buổi diễn đầu tiên được tổ chức vào 16/2 tại Seoul. Sau đó anh sẽ tới Nhật Bản vào tháng 2 và Thái Lan, Đài Loan trong tháng 3. Hai sao Hàn Uhm Ji Won và Lee Yoo Ri trên poster chính thức của bộ phim truyền hình “Spring Turns to Spring”.

