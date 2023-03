Mr Đàm và loạt sao ra tự truyện, phim kể về cuộc đời mình

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng công bố phim tiểu sử mang tên “Hào quang rực rỡ - The king”. Dự án sẽ kể về cuộc đời và sự nghiệp 25 năm ca hát của Mr Đàm. Ảnh: FBNV Phim tiểu sử của Đàm Vĩnh Hưng do bộ đôi đạo diễn nổi tiếng Bảo Nhân - Namcito thực hiện. Ảnh: FBNV Phim “Hào quang rực rỡ - The king” của Mr Đàm dự kiến ra rạp vào năm 2024. Ảnh: FBNV Trước Mr Đàm, Ngọc Trinh cũng ra mắt phim kể về cuộc đời mình. Chân dài gốc Trà Vinh đã rót tiền tỷ đầu tư và đóng vai chính phim “Vòng eo 56” năm 2016. Ảnh: Vietnamnet "Vòng eo 56” tái hiện lại hành trình “từ quê lên phố” của Ngọc Trinh. Trái ngược với dự tính ban đầu muốn mọi người hiểu thêm về mình, cô bị nhiều cư dân mạng dùng bộ phim để cười nhạo. Ảnh: Tiền Phong Trong khi Đàm Vĩnh Hưng và Ngọc Trinh làm phim, nhiều sao Việt lại ra mắt tự truyện. Thương Tín từng ra mắt cuốn sách “Hồi ký Thương Tín: Một đời giông bão” năm 2015 kể về cuộc đời đầy giông bão của ông và sự đa tình của nam diễn viên nổi tiếng vào thập niên 80-90. Ảnh: Tiền Phong Năm 2022, Thương Tín chia sẻ trên Tiền Phong, ông muốn ra cuốn hồi ký thứ hai, chỉ nói về sự nghiệp, không nói chuyện yêu đương nữa. Ảnh: Tiền Phong Lâm Khánh Chi từng phơi bày những góc khuất trong hành trình chuyển giới của cô trong “Lột xác” năm 2017. Ảnh: Tuổi trẻ thủ đô Hoàng Thùy Linh lại kể về cuộc đời mình trong đó có cả biến cố lộ clip nóng trong tự truyện "Vàng Anh và Phượng Hoàng" năm 2018. Ảnh: Người đưa tin Với Hari Won, cô hé lộ tuổi thơ nghèo khó, ước mơ làm ca sĩ, những mối tình, hành trình chữa khỏi bệnh ung thư cổ tử cung trong tự truyện “Cỏ hạnh phúc” ra mắt năm 2017, được viết bằng hai thứ tiếng Hàn, Việt. Ảnh: Người đô thị Hồ Quang Hiếu ra mắt cuốn tự truyện "Đổi thay" năm 2019. Nam ca sĩ cho biết, những gì mà khán giả thấy bên ngoài chỉ là 20% bề nổi của tảng băng chìm, 80% còn lại được anh tâm sự trong sách. Ảnh: Sức khỏe và đời sống Năm 2017, Sơn Tùng M-TP ra mắt tự truyện “Chạm tới giấc mơ”. Cuốn sách kể về năm tháng tuổi thơ của nam ca sĩ bên bố mẹ, cuộc hội ngộ, chia tay cùng hai ông bầu và sự nghiệp solo. Ảnh: Thế giới điện ảnh Xem video: "Con trai Đàm Vĩnh Hưng nghịch đàn". Nguồn FBNV

