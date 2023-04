Moonbin qua đời, dàn diễn viên “Vườn sao băng” giờ ra sao?

Năm 2009, nam ca sĩ Moonbin đóng phim "Vườn sao băng" lên sóng năm 2009. Vai diễn của anh là nhân vật So Yi Jung ngày còn bé. Ảnh: Saostar Sau “Vườn sao băng”, Moonbin ít đóng phim. Anh tập trung phát triển sự nghiệp ca hát. Mới đây, Moonbin qua đời tại nhà riêng ở tuổi 25. Nam ca sĩ được cho là tự tử. Ảnh: Zing Trong “Vườn sao băng”, Park Ji Bin đóng vai Geum Kang San - em trai của nữ chính Geum Jan Di. Sau bộ phim này, Park Ji Bin tham gia một số phim nhưng không tạo dấu ấn. Ảnh: Zing Ở tuổi 20, nam diễn viên phim “Vườn sao băng” nhập ngũ. Sau khi xuất ngũ, anh đóng phim nhưng chưa có vai diễn ấn tượng. Ảnh: Zing Lee Min Ho đóng nam chính Go Joon Pyo trong "Vườn sao băng". Sự thành công của “Vườn sao băng” giúp nam diễn viên nhanh chóng trở thành ngôi sao được săn đón nhất ở xứ sở kim chi. Mỹ nam tham gia nhiều bộ phim đình đám như “Thợ săn thành phố”, “Thần y”, “Người thừa kế”. Ảnh: Người lao động Lee Min Ho từng công khai hẹn hò ca sĩ Suzy và diễn viên Park Min Young. Ảnh: Bảo vệ công lý Giống như Lee Min Ho, Kim Hyun Joong vụt sáng nhờ vai diễn trong “Vườn sao băng”. Sau “Vườn sao băng”, anh đóng phim, đi hát. Sự nghiệp của Kim Hyun Joong lao dốc khi vào năm 2014, anh vướng scandal với bạn gái cũ. Vụ kiện tụng giữa Kim Hyun Joong và bạn gái cũ chính thức kết thúc vào năm 2020. Phần thắng thuộc về tài tử của “Vườn sao băng” khi bạn gái cũ không đưa ra được bằng chứng khẳng định bản thân bị Kim Hyun Joong bạo hành đến mức sảy thai. Ảnh: VOV Tháng 6/ 2022, Kim Hyun Joong thông báo kết hôn với mối tình đầu năm học lớp 7. Tháng 10 cùng năm, vợ chồng nam diễn viên đón con chung. Sau khi được minh oan, Kim Hyun Joong trở lại đóng phim và tham gia một số chương trình truyền hình. Tuy nhiên, anh không còn sức hút. Ảnh: Dân Trí Kim Bum khiến fan xao xuyến khi hóa thân công tử giàu có nhưng đa tình trong “Vườn sao băng”. Sau quãng thời gian thất bại trong một số bộ phim, Kim Bum từng tạm ngừng tham gia diễn xuất. Ảnh: Người lao động Tháng 3/2018, Kim Bum xác nhận hẹn hò nữ diễn viên hơn 2 tuổi Oh Yeon Seo. Đến tháng 2/2019, cả hai xác nhận đã chia tay. Ảnh: Vietnamnet Sau vai nữ chính "Vườn sao băng", Goo Hye Sun chưa có thêm vai diễn ấn tượng. Hiện tại, ngoài đóng phim, cô còn viết nhạc, ca hát, làm đạo diễn, vẽ tranh và viết sách. Ảnh: Tiền Phong Goo Hye Sun kết hôn với Ahn Jae Hyun. Hôn nhân của cả hai tưởng chừng như viên mãn thì sau 3 năm cưới, cặp đôi ly hôn. Ảnh: Người lao động Trong “Vườn sao băng”, Park Soo Jin đóng vai mối tình đầu của “chàng gốm” (Kim Bum đóng). Sau bộ phim, Park Soo Jin tham gia một số phim trước khi dừng sự nghiệp diễn xuất để tập trung làm vợ, làm mẹ. Ông xã của Park Soo Jin chính là tài tử Bae Yong Joon. Ảnh: Dân Trí Kim Joon đóng "Vườn sao băng". Sau bộ phim, anh tiếp tục ca hát, diễn xuất. Năm 2018, nam ca sĩ thừa nhận đã kết hôn được 3 năm và có một cô con gái. Ảnh: Dân Việt Xem video: "Xót xa hình ảnh Moonbin nhảy See tình trước khi qua đời". Nguồn Lý Thùy

