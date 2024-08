Mối tình “chị - em” thị phi nhất làng giải trí Hàn Quốc

Ham So Won đăng quang cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương 1997. Người đẹp sinh năm 1976 từng tham gia bộ phim "Tình dục là chuyện nhỏ". Trần Hoa yêu Ham So Won ngay từ cái nhìn đầu tiên và đã cầu hôn bạn gái kém 18 tuổi sau 1 tháng hẹn hò. Ảnh: Osen. Cặp đôi “chị- em” kết hôn năm 2018. Sau đám cưới, Trần Hoa theo Ham So Won sang Hàn sinh sống. Cả hai có con gái chung vào năm 2019. Ảnh: Osen. Từ khi gắn bó, Trần Hoa và Ham So Won liên tục gây ồn ào. Nữ diễn viên phim "Tình dục là chuyện nhỏ" đã nói dối gia thế của Trần Hoa. Ảnh: Osen. Theo Znews, trong một chương trình, Ham So Won chia sẻ, chồng cô sở hữu một căn hộ và một biệt thự ở Trung Quốc. Trần Hoa cũng là ông chủ của công ty thời trang có hơn 100 nhân viên. Tuy nhiên, thực tế, Trần Hoa có xuất thân bình dân, chỉ là một nhân viên bình thường. Ảnh: Osen. Khi tham gia chương trình thực tế Flavor of Wife, cặp đôi chị em của showbiz Hàn thường xuyên xảy ra những trận cãi vã kịch liệt. Ham So Won bị chỉ trích kiểm soát chồng thái quá. Chồng trẻ Ham So Won thậm chí phải đi gặp bác sĩ tâm lý trị liệu sau khi có những dấu hiệu trầm cảm. Ảnh: Vietnamnet. Tháng 4/2023, Ham So Won bất ngờ tuyên bố ly hôn. Thế nhưng, ngay sau đó, vợ chồng cô lại livestream cùng nhau và dành cho nhau nhiều cử chỉ tình tứ. Ảnh: Znews. Tháng 2/2024, Trần Hoa vướng nghi vấn lộ ảnh hôn một chàng trai. Phía Ham So Won cho biết đây là tin đồn không đúng sự thật. Ảnh: Osen. Mới đây, Trần Hoa đăng ảnh bị thương ở mặt. “Tôi chắc chắn không cố ý bôi nhọ Ham So Won vì cô ấy là diễn viên. Tôi chỉ quá mệt mỏi sau 8 năm. Tôi quá mệt mỏi rồi”, Trần Hoa ẩn ý bị vợ bạo hành. Ảnh: Người Lao Động. Tuy nhiên, sau đó, Trần Hoa cho biết, anh đã viết sai và hiểu lầm vợ. “Ham So Won không phải là người xấu nên mọi người đừng hiểu lầm. Tôi đã gửi nhầm ảnh", Trần Hoa bày tỏ. Ảnh: Tiền Phong. Xem video: "Minh Hằng và loạt bà bầu Vbiz “bụng vượt mặt” vẫn đẹp mê mẩn"

