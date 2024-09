Mối quan hệ thân thiết giữa Hà Kino và Á hậu Vũ Thúy Quỳnh

Sau chung kết Miss Universe Vietnam 2024, Hà Kino (ngoài cùng bên phải) bị soi khoảnh khắc không vỗ tay chúc mừng Nguyễn Cao Kỳ Duyên đăng quang. Nhanh chóng, Hà Kino giải thích lý do vì sao không tập trung vào Kỳ Duyên thời điểm đó. Ảnh: FB Hà Kino. Hà Kino giải thích, nếu không đứng chống hai tay, cô sợ không kiềm chế được sự lo lắng cho Vũ Thúy Quỳnh - người đoạt giải á hậu. "Tôi đủ hiểu Quỳnh đã nỗ lực và cố gắng nhiều như thế nào. Tôi muốn dành trọn vẹn cảm xúc để hướng đến Quỳnh, nên tôi xin phép chỉ quan tâm tới duy nhất một người là Vũ Thúy Quỳnh vào thời điểm ấy", Znews dẫn lời Hà Kino. Ảnh: FB Hà Kino. Trong chung kết Miss Universe Vietnam 2024, Hà Kino và Vũ Thúy Quỳnh đoạt giải Người đẹp có dự án cộng đồng hiệu quả. Ảnh: FB Hà Kino.Á hậu Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino rất thân thiết, bị nghi có mối quan hệ tình cảm trên mức đồng nghiệp. Ảnh: FB Vũ Thúy Quỳnh. Vũ Thúy Quỳnh từng chia sẻ trên Người Đưa Tin về mối quan hệ với Hà Kino: "Với tôi, Hà Kino là người bạn rất thân, giúp đỡ tôi rất nhiều trong chặng đường thi hoa hậu. Tôi cảm thấy biết ơn và trân trọng khi có người bạn này. Có rất nhiều tin đồn nhưng cảm ơn mọi người đã quan tâm đến cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh tôi". Ảnh: FB Vũ Thúy Quỳnh. Phía Hà Kino từng chia sẻ: "Mọi người thắc mắc về "mối quan hệ" thì mình xin kể rằng Quỳnh là "học trò" thời vụ của mình được 1, 2 buổi trước chung kết The New Mentor 2023. Mình rất thương Quỳnh vì sự chịu khó, nỗ lực và nghiêm túc trong mọi việc đang làm. Đi tập chương trình cả ngày đêm về vẫn tập đến đau cả chân để tốt hơn mỗi ngày". Ảnh: FB Vũ Thúy Quỳnh. Vũ Thúy Quỳnh và Hà Kino tham gia nhiều sự kiện cùng nhau. Ảnh: FB Vũ Thúy Quỳnh. Cả hai đến chúc mừng phim của Diệu Nhi ra rạp. Ảnh: FB Vũ Thúy Quỳnh. Thúy Quỳnh và Hà Kino thăm Võ Hoàng Yến trước khi siêu mẫu sinh nở. Ảnh: FB Vũ Thúy Quỳnh. Thúy Quỳnh và Hà Kino tham gia nhiều chương trình truyền hình thực tế. Ảnh: FB Vũ Thúy Quỳnh. Xem video: "Kỳ Duyên đăng quang Miss Universe Vietnam 2024". Nguồn Vietnamnet

