Mối quan hệ hiện tại của Quang Lê và con nuôi Phương Mỹ Chi

Ngày 31/12/2019, Phương Mỹ Chi xác nhận rời công ty của Quang Lê sau 6 năm gắn bó. Lý do Phương Mỹ Chi đưa ra là "... tôi muốn khám phá mình nhiều hơn, muốn biết được giới hạn của bản thân là gì. Còn những lý do khác tôi xin phép không đề cập đến”. "... Tôi chỉ muốn khẳng định một lần nữa tôi vẫn luôn tôn trọng, trân trọng và quý mến ba Lê”, Phương Mỹ Chi chia sẻ với Zing sau khi tuyên bố rời khỏi công ty của cha nuôi. Tình cảm của hai cha con sau đó vẫn không vì thế mà phai nhạt. Khi có show diễn, Quang Lê vẫn gọi con gái nuôi Phương Mỹ Chi tới hát, mặc dù có những show ban đầu anh cân nhắc vì sợ chương trình không hợp với con. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ, Quang Lê vẫn lựa chọn mời vì "Cha làm show không cho con hát con sẽ buồn". Về phía Phương Mỹ Chi khi được hỏi cát-sê, cô trả lời cha nuôi: "Ba muốn cho con bao nhiêu cũng được". Ngoài hỗ trợ nhau trong nghề nghiệp, hai cha con Quang Lê - Phương Mỹ Chi vẫn thường xuyên liên lạc, nhắn tin trò chuyện cùng nhau. Những dịp đặc biệt như sinh nhật, hai cha con vẫn chúc mừng nhau rất vui vẻ. Theo chia sẻ của giọng ca "Quê em mùa nước lũ", sắp tới cô sẽ có mặt trong liveshow của Quang Lê. Sau khi giành giải á quân cuộc thi The Voice Kids mùa đầu tiên, năm 2013 Phương Mỹ Chi được Quang Lê nhận làm con nuôi. Con đường nghệ thuật của giọng ca nhí trở nên suôn sẻ hơn bởi được cha nuôi hỗ trợ. Anh là người kết nối, giới thiệu các show diễn trong nước và hải ngoại cho Phương Mỹ Chi với cát-sê cao.Xem video "Phương Mỹ Chi chia sẻ áp lực khi là trụ cột kinh tế gia đình". Nguồn THVL

