Mới 11 tuổi nhưng con gái Beck - Vic lớn bổng như thiếu nữ

Harper Seven Beckham là con gái út của cặp sao Beck-Vic. (Ảnh: Backgrid) Chào đời tháng 7/2011, hiện Harper đã 11 tuổi. Tuy nhiên, nhìn vóc dáng con gái Beck - Vic rất to cao. (Ảnh: Instagram) Đứng chụp ảnh với mẹ, Harper đã gần cao bằng Victoria. (Ảnh: Instagram) Ngay từ khi chào đời, Harper đã là một cô công chúa đúng nghĩa trong gia đình có tới 3 anh trai. (Ảnh: Instagram) Harper được bố mẹ yêu chiều và diện toàn đồ hiệu đắt đỏ từ khi còn nhỏ. (Ảnh: Instagram) Ba anh trai của Harper, Brooklyn 21 tuổi vừa lập gia đình, Romeo 19 tuổi và Cruz 17 tuổi. (Ảnh: Instagram) Harper được cho là có nhiều nét giống bố Beckham hơn mẹ Victoria. (Ảnh: Instagram) Cô bé rất thân thiết với bố và thường xuyên cùng bố đi dự sự kiện, đi chơi. (Ảnh: Instagram) Harper cùng bố David đi xem buổi biểu diễn của The Weekend. (Ảnh: Instagram) Từ khi mới sinh, Harper đã trở thành một trong những sao nhí được săn đón nhất nhờ vẻ xinh xắn đáng yêu và gia thế giàu có. (Ảnh: jadorefashionlove) Xem video "Hoa hậu Tiểu Vy gặp gỡ Beckham". Nguồn VTV

