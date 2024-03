Minh Tú - Lan Khuê “gương vỡ lại lành” sau nhiều năm mâu thuẫn

Lan Khuê - Minh Tú từng tham gia một cuộc thi khi chưa nổi tiếng. Ảnh: Đời Sống Pháp Lý. Ở Siêu mẫu Việt Nam 2011, Lan Khuê không may bị loại với cú ngã ở vòng tuyển chọn trước bán kết. Còn Minh Tú đoạt giải Siêu mẫu phong cách trong chung kết cuộc thi. Ảnh: Vietnamnet. Năm 2013, Lan Khuê gặp lại Minh Tú tại Siêu mẫu Việt Nam. Lúc này, cả hai vẫn là đối thủ đáng gờm của nhau cho ngôi vị cao nhất của cuộc thi. May mắn hơn Minh Tú, Lan Khuê về nhất còn Minh Tú giành giải bạc. Ảnh: Đời Sống Pháp Lý. Lan Khuê và Minh Tú bắt đầu mâu thuẫn từ năm 2016 khi cả hai trình diễn trong một show thời trang ở Hà Nội. Lúc đó, Minh Tú bức xúc về việc bị đổi đồ vào phút chót. Về phần mình, Lan Khuê chia sẻ nhãn hàng quyết định đổi đồ chứ không phải do cô. Ảnh: Dân Trí. Năm 2017, Lan Khuê - Minh Tú trở thành tâm điểm với sự việc đẩy nhau thô bạo ở The Face khiến Hoàng Thùy bị xô ngã. Ảnh: Saostar. Ở The Face 2017, Minh Tú còn hứng gạch đá bởi loạt phát ngôn làm tổn thương Lan Khuê như: “bôi cái môi thâm đó đi”, “miss 10+1”. Ảnh: Khám Phá. Sau The Face 2017, Lan Khuê - Minh Tú không tương tác với nhau. Cho đến mới đây, Lan Khuê góp mặt trong chương trình của Minh Tú. Ảnh: Khám Phá. Trong chương trình Minh Tú gửi lời xin lỗi Lan Khuê vì những câu nói khiến đồng nghiệp tổn thương. Minh Tú thừa nhận, cô từng không vui, khi tên tuổi của mình lúc nào cũng bị mang ra so sánh với Lan Khuê. Nhưng giờ đây, Minh Tú cho rằng sự so sánh đó để cô biết đối thủ của mình rất mạnh, đồng thời tạo cho cô nhiều động lực cố gắng. Minh Tú khẳng định, Lan Khuê là một phần quan trọng của thanh xuân. Ảnh: Saostar. Lan Khuê cho biết, trong những năm qua giữa cô và Minh Tú đều ngầm tha thứ cho nhau, tuy nhiên, cả hai không có cơ hội để bày tỏ điều này. Hiện, hai nữ siêu mẫu trở lại làm bạn thân, bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ. Ảnh: Dân Trí. Xem video "Lan Khuê catwalk". Nguồn FBNV

