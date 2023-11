Minh Tú khoe cầu hôn thành công bạn trai người Đức

Trên trang cá nhân, Minh Tú vừa đăng tải clip cầu hôn bạn trai Chris. Nữ người mẫu gửi lời đến nửa kia: "Chris, em hoàn toàn cảm nhận được sự quan tâm của anh và tình yêu anh dành cho em. Anh chưa bao giờ từ bỏ tình yêu này dù có chuyện gì xảy ra. Hôm nay, em muốn hỏi anh một điều Will you marry me?". Minh Tú nói câu "Will you marry me" bằng tiếng Đức. Bạn trai Minh Tú nói lời cảm ơn nữ người mẫu. Anh nhận lời cầu hôn của người yêu. Cầu hôn thành công, Minh Tú nhắn nhủ bạn trai: "Em xin chủ động giữ chặt tình yêu này, I love you". Puka cho biết, Minh Tú được bạn trai cầu hôn nhiều lần nhưng chưa đồng ý. Sau khi bắt được hoa cưới của Puka, Minh Tú quyết định chủ động cầu hôn lại. Bạn bè, đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến Minh Tú. Minh Tú còn chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào bên nửa kia. Bạn trai Minh Tú sinh năm 1981. Chris là người Đức nhưng sinh sống và làm việc tại châu Á trong 15 năm qua. Năm 2021, Minh Tú lần đầu công khai hẹn hò bạn trai ngoại quốc. Chris hết mực yêu thương, quan tâm đến Minh Tú. Hồi tháng 3/2023, nữ người mẫu cho biết, căn bệnh lạc nội mạc tử cung khiến cô khó có con. Vì vậy, chân dài từng đề nghị chia tay bạn trai. “Bạn trai tôi là người dễ thương. Anh nói chúng tôi có thể nhận một người con nuôi", Minh Tú tiết lộ phản ứng của bạn trai khi biết bệnh tình của nữ người mẫu. Chuyện tình của Minh Tú và bạn trai Tây được nhiều người ngưỡng mộ. Xem video: "Lên đồ kiểu này, "Angelina Jolie phiên bản Việt” khoe đường cong "gây tê".

