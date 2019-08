Minh Hằng ra sao sau 2 năm tố bị Hồ Ngọc Hà chèn ép?

Năm 2017, trong cuộc phỏng vấn với Tri thức trẻ, Minh Hằng khóc lóc tố bị Hồ Ngọc Hà chèn ép phải rời ghế nóng The Face 2017. Ảnh: Zing 1 năm sau khi tố Hà Hồ, Minh Hằng trở thành huấn luyện viên The Face cùng Võ Hoàng Yến và Thanh Hằng. Ảnh: Giao thôngMinh Hằng và Thanh Hằng thân thiết trước khi cùng ngồi ghế nóng The Face. Tuy nhiên, trong cuộc chiến, cả hai đã có những xung đột. Ảnh: Em đẹp Sau The Face 2018, tình chị em giữa Minh Hằng và Thanh Hằng được cho là rạn nứt. Ảnh: Vietnamnet Tại cuộc thi The Face 2018, Minh Hằng không thể đưa học trò đăng quang quán quân. Vị trí cao nhất thuộc về học trò của Thanh Hằng - Mạc Trung Kiên. Ảnh: Zing Trong 2 năm trở lại đây, Minh Hằng vẫn đều đặn ra sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, các MV của cô bị nghi là "đá xéo" Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng. Ảnh: Khám phá Trong MV "Niềm tin trong ta", Minh Hằng và Võ Hoàng Yến buông bỏ vương miện, bắt tay nhau khiến nhiều khán giả liên tưởng đến chiến thắng của Thanh Hằng tại The Face. Ảnh: Zing Còn trong MV “Điều em cần chỉ là anh”, câu thoại “Có chế đó là không có cô Ba này” khiến khán giả đồn đoán rằng nữ ca sĩ đang muốn đá xéo Hồ Ngọc Hà. Năm 2018, Minh Hằng liên tục lộ gương mặt bị biến dạng, đơ như tượng sáp với chiếc cằm dài ngoằng, nhọn hoắt. Nhiều khán giả nghi ngờ cô dao kéo quá đà. Ảnh: tin tức Việt Nam Minh Hằng từng tiết lộ bạn trai của cô hơn cô 10 tuổi, thành đạt, sâu sắc và còn hỗ trợ cô trong công việc kinh doanh. Năm 2018, cư dân mạng truy tìm được hình ảnh và danh tính bạn trai giấu mặt của Minh Hằng là bạn trai cũ của Cao Thái Hà. Ảnh: Khám phá Trước nghi vấn lộ bạn trai, Minh Hằng cho đến nay vẫn giữ im lặng. Xem video "Minh Hằng phản ứng khi bị hỏi bao giờ lấy chồng". Nguồn Vietnamnet

Năm 2017, trong cuộc phỏng vấn với Tri thức trẻ, Minh Hằng khóc lóc tố bị Hồ Ngọc Hà chèn ép phải rời ghế nóng The Face 2017. Ảnh: Zing 1 năm sau khi tố Hà Hồ, Minh Hằng trở thành huấn luyện viên The Face cùng Võ Hoàng Yến và Thanh Hằng. Ảnh: Giao thông Minh Hằng và Thanh Hằng thân thiết trước khi cùng ngồi ghế nóng The Face. Tuy nhiên, trong cuộc chiến, cả hai đã có những xung đột. Ảnh: Em đẹp Sau The Face 2018, tình chị em giữa Minh Hằng và Thanh Hằng được cho là rạn nứt. Ảnh: Vietnamnet Tại cuộc thi The Face 2018, Minh Hằng không thể đưa học trò đăng quang quán quân. Vị trí cao nhất thuộc về học trò của Thanh Hằng - Mạc Trung Kiên. Ảnh: Zing Trong 2 năm trở lại đây, Minh Hằng vẫn đều đặn ra sản phẩm âm nhạc. Tuy nhiên, các MV của cô bị nghi là "đá xéo" Hồ Ngọc Hà, Thanh Hằng. Ảnh: Khám phá Trong MV "Niềm tin trong ta", Minh Hằng và Võ Hoàng Yến buông bỏ vương miện, bắt tay nhau khiến nhiều khán giả liên tưởng đến chiến thắng của Thanh Hằng tại The Face. Ảnh: Zing Còn trong MV “Điều em cần chỉ là anh”, câu thoại “Có chế đó là không có cô Ba này” khiến khán giả đồn đoán rằng nữ ca sĩ đang muốn đá xéo Hồ Ngọc Hà. Năm 2018, Minh Hằng liên tục lộ gương mặt bị biến dạng, đơ như tượng sáp với chiếc cằm dài ngoằng, nhọn hoắt. Nhiều khán giả nghi ngờ cô dao kéo quá đà. Ảnh: tin tức Việt Nam Minh Hằng từng tiết lộ bạn trai của cô hơn cô 10 tuổi, thành đạt, sâu sắc và còn hỗ trợ cô trong công việc kinh doanh. Năm 2018, cư dân mạng truy tìm được hình ảnh và danh tính bạn trai giấu mặt của Minh Hằng là bạn trai cũ của Cao Thái Hà. Ảnh: Khám phá Trước nghi vấn lộ bạn trai, Minh Hằng cho đến nay vẫn giữ im lặng. Xem video "Minh Hằng phản ứng khi bị hỏi bao giờ lấy chồng". Nguồn Vietnamnet