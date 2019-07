Minh Hằng khoe nhẫn kim cương "khủng", fan nghi sắp cưới

Mới đây, thông qua chức năng Instagram Story, ca sĩ Minh Hằng khoe khéo nhẫn kim cương hình trái tim khá to trên ngón tay áp út. Ngay lập tức, các fan đã chia sẻ lại khoảnh khắc này và nghi giọng ca Một vòng Trái Đất đã sẵn sàng để trở thành cô dâu. Minh Hằng vừa trở về từ chuyến du lịch ở châu Âu. Trên trang cá nhân, ngôi sao 8X chia sẻ nhiều khoảnh khắc ăn mặc sang chảnh dạo chơi tại Paris và một số địa điểm nổi tiếng khác. Một số bình luận cho rằng chuyến đi này rất có thể có bạn trai Minh Hằng đi cùng. Trong talk show được phát sóng trên kênh HTV2 cuối tháng 6, huấn luyện viên The Face Việt Nam chia sẻ về bản thân khi yêu: "Tôi độc lập về suy nghĩ nhưng khi ở cạnh người đàn ông của mình, tôi như con mèo, vẫn nhõng nhẽo và biết cách nhỏ bé. Tôi có bạn trai, đã yêu 3 năm rồi. Các dự án làm ăn của anh tôi đều góp vốn vào". Diễn viên sinh năm 1987 cũng khẳng định nhờ vào việc tự chủ trong tình yêu, cuộc sống nên khi chọn bạn trai, cô không đặt nặng vấn đề kinh tế. Từ đầu năm 2019 đến nay, bên cạnh những dự án quảng cáo, Minh Hằng ít ra sản phẩm âm nhạc hay đóng phim ngoại trừ trình làng MV Niềm tin trong ta với sự xuất hiện cùng team The Face của cô. Thay vào đó, Minh Hằng dành nhiều thời gian để du lịch, tận hưởng cuộc sống. Hoạt động trong showbiz hơn 10 năm, ca sĩ Minh Hằng đã có chỗ đứng vững chắc. Cô được đánh giá thành công trong sự nghiệp điện ảnh lẫn quảng cáo ở tuổi 32. Tuy nhiên, đối với chuyện tình cảm, Minh Hằng là người khá kín tiếng. Song cô không ít lần khiến fan xôn xao khi khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai giấu mặt. Hồi tháng 11/2018, cô chia sẻ ảnh diện bikini và nắm tay một chàng trai. Với dòng chú thích: "Theo em!", Minh Hằng khiến người hâm mộ đoán rằng đây có thể là nửa kia của nữ ca sĩ. Xem video "Minh Hằng phản ứng thế nào khi bị hỏi bao giờ lấy chồng". Nguồn Vietnamnet:

Mới đây, thông qua chức năng Instagram Story, ca sĩ Minh Hằng khoe khéo nhẫn kim cương hình trái tim khá to trên ngón tay áp út. Ngay lập tức, các fan đã chia sẻ lại khoảnh khắc này và nghi giọng ca Một vòng Trái Đất đã sẵn sàng để trở thành cô dâu. Minh Hằng vừa trở về từ chuyến du lịch ở châu Âu. Trên trang cá nhân, ngôi sao 8X chia sẻ nhiều khoảnh khắc ăn mặc sang chảnh dạo chơi tại Paris và một số địa điểm nổi tiếng khác. Một số bình luận cho rằng chuyến đi này rất có thể có bạn trai Minh Hằng đi cùng. Trong talk show được phát sóng trên kênh HTV2 cuối tháng 6, huấn luyện viên The Face Việt Nam chia sẻ về bản thân khi yêu: "Tôi độc lập về suy nghĩ nhưng khi ở cạnh người đàn ông của mình, tôi như con mèo, vẫn nhõng nhẽo và biết cách nhỏ bé. Tôi có bạn trai, đã yêu 3 năm rồi. Các dự án làm ăn của anh tôi đều góp vốn vào". Diễn viên sinh năm 1987 cũng khẳng định nhờ vào việc tự chủ trong tình yêu, cuộc sống nên khi chọn bạn trai, cô không đặt nặng vấn đề kinh tế. Từ đầu năm 2019 đến nay, bên cạnh những dự án quảng cáo, Minh Hằng ít ra sản phẩm âm nhạc hay đóng phim ngoại trừ trình làng MV Niềm tin trong ta với sự xuất hiện cùng team The Face của cô. Thay vào đó, Minh Hằng dành nhiều thời gian để du lịch, tận hưởng cuộc sống. Hoạt động trong showbiz hơn 10 năm, ca sĩ Minh Hằng đã có chỗ đứng vững chắc. Cô được đánh giá thành công trong sự nghiệp điện ảnh lẫn quảng cáo ở tuổi 32. Tuy nhiên, đối với chuyện tình cảm, Minh Hằng là người khá kín tiếng. Song cô không ít lần khiến fan xôn xao khi khoe những khoảnh khắc ngọt ngào bên bạn trai giấu mặt. Hồi tháng 11/2018, cô chia sẻ ảnh diện bikini và nắm tay một chàng trai. Với dòng chú thích: "Theo em!", Minh Hằng khiến người hâm mộ đoán rằng đây có thể là nửa kia của nữ ca sĩ. Xem video "Minh Hằng phản ứng thế nào khi bị hỏi bao giờ lấy chồng". Nguồn Vietnamnet: