Mẹ ruột Lý Nhã Kỳ sắc vóc đáng ngưỡng mộ ở tuổi ngoài 70

Dịp Vu Lan, Lý Nhã Kỳ quyết định thực hiện bộ ảnh mới dành tặng mẹ ruột. Dù bận rộn công việc nhưng cô và ê-kíp cất công lên ý tưởng, lựa chọn trang phục giúp đấng sinh thành tự tin khoe sắc vóc trẻ trung dù đã ngoài 70 tuổi. Lý Nhã Kỳ bật mí ở bộ ảnh lần này, cô muốn mang đến hai phong cách khác nhau cho mẹ ruột, khi thì nền nã, duyên dáng với áo dài, khi thì thời thượng, sang trọng với loạt váy áo đắt tiền. Đối với nữ diễn viên Kiều nữ và đại gia, bộ ảnh không chỉ là món quà dành tặng đấng sinh thành dịp Vu Lan mà hơn hết, cô muốn truyền tải thông điệp về giá trị của gia đình, đồng thời truyền cảm hứng cho những bà mẹ ngoài kia hãy tự tin, hạnh phúc dù ở bất kỳ độ tuổi nào. Trong buổi chụp hình, Lý Nhã Kỳ ngưỡng mộ trước sức lao động bền bỉ của mẹ và cả tính chuyên nghiệp bất ngờ. Trước ngày vào studio, mẹ nữ diễn viên đã dành thời gian nghiên cứu các concept của những người phụ nữ có sức ảnh hưởng với thời trang thế giới và đưa ý tưởng cùng stylist của con gái. Bà cũng làm việc chuyên nghiệp từ 8h đến 20h để make up, thay trang phục và chụp ảnh. Bản thân Lý Nhã Kỳ cũng bất ngờ khi các layout đều đạt thẩm mỹ tốt nhất. "Nhiều khi tôi thấy mẹ còn đẹp và sang trọng hơn cả tôi", nữ diễn viên chia sẻ. Có thể hiểu được Lý Nhã Kỳ ảnh hưởng lớn bởi tinh thần và nghị lực của mẹ, cả việc thừa hưởng nhan sắc và thần thái sang trọng quý phái của bà. Trải qua bao vất vả đắng cay, nay được hưởng an nhàn nhờ các con thành đạt, mẹ Lý Nhã Kỳ toát lên sự viên mãn an yên. Trong quá trình chụp ảnh, Lý Nhã Kỳ bất ngờ với sự tự tin, làm chủ ống kính của mẹ ruột. Cô nói trong một số khoảnh khắc cứ ngỡ mẹ mình là một minh tinh thực thụ. Cựu Đại sứ du lịch Việt Nam tiết lộ bản thân ngưỡng mộ nhan sắc của mẹ. Cô nói vẻ ngoài của mình cũng thừa hưởng nhiều đường nét từ đấng sinh thành và mong khi về già cũng được một phần như mẹ. Mỹ nhân không tuổi luôn đặt gia đình lên hàng đầu, nổi tiếng trong giới là một người con chí hiếu. Có thể thấy trang phục của bà được Lý Nhã Kỳ chăm chút tỉ mỉ. Theo Lý Nhã Kỳ, từ ngày còn trẻ, mẹ cô đã vất vả lo cho toan cho gia đình, nuôi 3 chị em cô ăn học. Hiểu được những khó khăn đó, nữ diễn viên nỗ lực để thành công, bù đắp lại cho đấng sinh thành. Khi đã có được những thành tựu trong nghệ thuật lẫn kinh doanh, người đẹp không tuổi dành thời gian cho mẹ nhiều hơn. Cô không ngại chi tiền tỷ để xây biệt phủ, tặng resort để mẹ có thêm niềm vui khi tận hưởng tuổi già. Trên truyền thông, Lý Nhã Kỳ luôn dành những lời “có cánh" khi nhắc đến mẹ ruột. Nữ diễn viên bật mí đấng sinh thành là người ảnh hưởng lớn đến tính cách, sự nghiệp của mình. Chính bà đã tiếp thêm nguồn động lực để sao phim Kiều nữ và đại gia phấn đấu, mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong công việc. Mẹ ruột cũng là điểm tựa tinh thần để Lý Nhã Kỳ vượt qua những khó khăn, thử thách trên thương trường. Với mẹ nữ diễn viên, con gái út là người hiếu thảo, có trách nhiệm với gia đình. Chứng kiến thành công của Lý Nhã Kỳ, bà tự hào nhưng cũng lo con mải mê công việc, không chăm sóc bản thân. Dù tôn trọng quyết định của con gái nhưng bà luôn mong nữ diễn viên sớm tìm được hạnh phúc cho riêng mình.Xem video: "Lý Nhã Kỳ đẹp lộng lẫy đi sự kiện". Nguồn NVCC

