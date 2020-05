Em trai Á hậu Huyền My lột xác như hot boy Hàn Quốc

Việt Anh là em trai của Á hậu Huyền My. Cậu bạn sinh năm 2003. Ảnh: Zing Khi Huyền My đoạt danh hiệu á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Việt Anh vẫn còn là cậu nhóc mũm mĩm. Hình ảnh Việt Anh bên chị gái khi cùng đi làm từ thiện cách đây ít năm. Ở tuổi 17, em trai của Huyền My đã dậy thì thành công. Việt Anh sở hữu chiều cao vượt trội (1m74), gương mặt nhỏ cùng sống mũi cao, nước da trắng. Em trai của Huyền My được khen ngợi có ngoại hình điển trai, giống hot boy. Việt Anh chững chạc ở tuổi 17. Thi thoảng, Việt Anh vẫn xuất hiện bên chị gái nổi tiếng tại các sự kiện giải trí. Ngoài sự kiện giải trí, Huyền My còn đưa em trai đi cùng trong các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Huyền My hết lòng yêu thương cậu em trai kém cô 8 tuổi. Hai chị em thường xuyên mặc áo đôi, đi giày đôi. Nàng á hậu từng tâm sự: "Ngày bé, hai chị em có vẻ không hợp nhau lắm. Thế nhưng khi lớn lên, Việt Anh lại điềm đạm, ít nói và chín chắn hơn trước. Chính vì vậy, hai chị em gần gũi hơn trước rất nhiều”. Huyền My cho biết, Việt Anh sớm tự lập, có đam mê kiến trúc thay vì thích showbiz.Mẹ của Huyền My từng chia sẻ có kế hoạch cho con trai đi du học sau khi tốt nghiệp THPT. Mời quý độc giả xem video "Á hậu Huyền My chia sẻ chuyện du học ở Anh". Nguồn VTC

