MC Giang Thái nói gì khi đoạt Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương VN 2023?

Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Trần Thị Thu Uyên. Ngoài thông tin về tân hoa hậu, nữ MC Giang Thái (ngoài cùng bên trái) cũng nhận được sự quan tâm của khán giả khi dừng chân ở vị trí á hậu 4 chung cuộc. Chia sẻ về kết quả vừa giành được, Giang Thái cho biết cô trải qua nhiều cung bậc khác nhau, từ bất ngờ đến vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Lý giải về điều này, người đẹp thừa nhận, thời điểm ghi danh dự thi, cô chỉ đặt mục tiêu vào top 30 thí sinh tranh tài ở vòng chung kết. Nếu may mắn, Giang Thái hy vọng bản thân có thể tiến sâu vào top 10 và giành một giải phụ nào đó. Tuy nhiên, khi được MC công bố vào top 10 chung cuộc, người đẹp xúc động, không tin đây là sự thật. “Đã có rất nhiều lời động viên, tiếng vỗ tay dành cho thí sinh Giang Thái khi tôi được gọi tên vào top 5 chung cuộc. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc và xúc động, bởi vì mình đã vượt qua được những giới hạn của bản thân, tự tin đăng ký thi và có thành tích đáng tự hào", nữ MC 9X bộc bạch. Trước đó, việc Giang Thái quyết định thi nhan sắc khiến nhiều người bất ngờ. Hiện tại, cô là gương mặt MC được nhiều người yêu mến. Giang Thái nói cô chưa bao giờ tự nhận mình thành công trong lĩnh vực người dẫn chương trình vì thấy bản thân kém may mắn trong một số cuộc thi. Dù đã nỗ lực thử sức nhưng Giang Thái chưa thể chạm đến một danh hiệu nào khiến người đẹp cảm thấy hài lòng. “Một người anh động viên Giang Thái đi thi hoa hậu để có thể có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng và vốn sống. Tình yêu thương của mọi người là nguồn động viên rất lớn và hơn hết tôi cũng muốn học hỏi thêm những điều mới cho hành trình phía trước của mình. Sau cuộc thi tôi vẫn hy vọng mọi người yêu mến và đồng hành cùng mình", Thái Đào Trúc Giang bày tỏ. Nói về định hướng trong tương lai, Giang Thái nói cô đang hoạt động trong vai trò MC, nay lại may mắn có thêm danh hiệu á hậu. Vì vậy, cô mong khán giả có thể nhớ đến mình ở cả hai vai trò. “Dù ở vị trí nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Sự yêu thương của mọi người là áp lực, song cũng là động lực giúp tôi cố gắng, không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, để có thể xứng đáng với danh hiệu vừa giành được", cô nói. Giang Thái sinh năm 1997, gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nóng bỏng. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m69, số đo ba vòng 85-62-90 cm. Cô đang theo học chuyên ngành Quan hệ công chúng tại trường Đại học Văn Hiến. Trước khi giành thành tích á hậu 4 tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, cô gái quê TP HCM hoạt động với vai trò MC, là gương mặt quen thuộc trong các chương trình của đài truyền hình HTV. Bên cạnh đó, cái tên Giang Thái được chú ý nhiều hơn khi vào top 10 Én vàng 2019 và giành giải The Best Voice Gương mặt truyền hình 2022. Trong lĩnh vực MC, Giang Thái là một trong những người dẫn chương trình với phong thái tự tin, chuyên nghiệp. Thế nhưng ở các cuộc thi nhan sắc, Giang Thái là một gương mặt mới. Bản thân người đẹp cũng đã đắn đo nhiều trước khi quyết định ghi danh ở Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Thành tích Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 được xem là “quả ngọt" xứng đáng cho những nỗ lực của người đẹp sinh năm 1997 trong hành trình dự thi. Hiện tại, Giang Thái hoạt động trong vai trò MC song ngữ và là nhà sáng tạo nội dung. Cô nói tốt tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Giang Thái được mọi người yêu mến và dành nhiều tình cảm sau khi phát sóng chuỗi talkshow truyền cảm hứng cho phụ nữ "Son Show". Cô cũng vừa nhận lời mời trở thành Host & Mentor cho chương trình "Micro Vàng 2023". Xem video: "Thái Đào Trúc Giang thi ứng xử ở Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023". Nguồn NVCC

Chung kết Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Trần Thị Thu Uyên. Ngoài thông tin về tân hoa hậu, nữ MC Giang Thái (ngoài cùng bên trái) cũng nhận được sự quan tâm của khán giả khi dừng chân ở vị trí á hậu 4 chung cuộc. Chia sẻ về kết quả vừa giành được, Giang Thái cho biết cô trải qua nhiều cung bậc khác nhau, từ bất ngờ đến vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Lý giải về điều này, người đẹp thừa nhận, thời điểm ghi danh dự thi, cô chỉ đặt mục tiêu vào top 30 thí sinh tranh tài ở vòng chung kết. Nếu may mắn, Giang Thái hy vọng bản thân có thể tiến sâu vào top 10 và giành một giải phụ nào đó. Tuy nhiên, khi được MC công bố vào top 10 chung cuộc, người đẹp xúc động, không tin đây là sự thật. “Đã có rất nhiều lời động viên, tiếng vỗ tay dành cho thí sinh Giang Thái khi tôi được gọi tên vào top 5 chung cuộc. Điều đó làm tôi cảm thấy hạnh phúc và xúc động, bởi vì mình đã vượt qua được những giới hạn của bản thân, tự tin đăng ký thi và có thành tích đáng tự hào", nữ MC 9X bộc bạch. Trước đó, việc Giang Thái quyết định thi nhan sắc khiến nhiều người bất ngờ. Hiện tại, cô là gương mặt MC được nhiều người yêu mến. Giang Thái nói cô chưa bao giờ tự nhận mình thành công trong lĩnh vực người dẫn chương trình vì thấy bản thân kém may mắn trong một số cuộc thi. Dù đã nỗ lực thử sức nhưng Giang Thái chưa thể chạm đến một danh hiệu nào khiến người đẹp cảm thấy hài lòng. “Một người anh động viên Giang Thái đi thi hoa hậu để có thể có thêm nhiều kinh nghiệm, kỹ năng và vốn sống. Tình yêu thương của mọi người là nguồn động viên rất lớn và hơn hết tôi cũng muốn học hỏi thêm những điều mới cho hành trình phía trước của mình. Sau cuộc thi tôi vẫn hy vọng mọi người yêu mến và đồng hành cùng mình", Thái Đào Trúc Giang bày tỏ. Nói về định hướng trong tương lai, Giang Thái nói cô đang hoạt động trong vai trò MC, nay lại may mắn có thêm danh hiệu á hậu. Vì vậy, cô mong khán giả có thể nhớ đến mình ở cả hai vai trò. “Dù ở vị trí nào đi chăng nữa thì tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc. Sự yêu thương của mọi người là áp lực, song cũng là động lực giúp tôi cố gắng, không ngừng hoàn thiện bản thân mỗi ngày, để có thể xứng đáng với danh hiệu vừa giành được", cô nói. Giang Thái sinh năm 1997, gây ấn tượng bởi gương mặt sắc sảo cùng vóc dáng nóng bỏng. Người đẹp sở hữu chiều cao 1m69, số đo ba vòng 85-62-90 cm. Cô đang theo học chuyên ngành Quan hệ công chúng tại trường Đại học Văn Hiến. Trước khi giành thành tích á hậu 4 tại Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023, cô gái quê TP HCM hoạt động với vai trò MC, là gương mặt quen thuộc trong các chương trình của đài truyền hình HTV. Bên cạnh đó, cái tên Giang Thái được chú ý nhiều hơn khi vào top 10 Én vàng 2019 và giành giải The Best Voice Gương mặt truyền hình 2022. Trong lĩnh vực MC, Giang Thái là một trong những người dẫn chương trình với phong thái tự tin, chuyên nghiệp. Thế nhưng ở các cuộc thi nhan sắc, Giang Thái là một gương mặt mới. Bản thân người đẹp cũng đã đắn đo nhiều trước khi quyết định ghi danh ở Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023. Thành tích Á hậu 4 Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023 được xem là “quả ngọt" xứng đáng cho những nỗ lực của người đẹp sinh năm 1997 trong hành trình dự thi. Hiện tại, Giang Thái hoạt động trong vai trò MC song ngữ và là nhà sáng tạo nội dung. Cô nói tốt tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Giang Thái được mọi người yêu mến và dành nhiều tình cảm sau khi phát sóng chuỗi talkshow truyền cảm hứng cho phụ nữ "Son Show". Cô cũng vừa nhận lời mời trở thành Host & Mentor cho chương trình "Micro Vàng 2023". Xem video: "Thái Đào Trúc Giang thi ứng xử ở Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2023". Nguồn NVCC