MC Cát Tường tung ảnh “tắm tiên”… tình duyên nhiều chi tiết gây xôn xao

Mới đây, MC Cát Tường trở thành tâm điểm của dư luận khi đăng tải hình ảnh “tắm tiên”. Trước đó, nữ MC không ít lần gây xôn xao về đời tư. Ảnh: Người đưa tin Năm 2020, trong tập 8 chương trình “1001 câu chuyện thật” với chủ đề “Cám dỗ trong nghề”, Cát Tường tiết lộ, bản thân từng bị gạ đẻ thuê. Ảnh: FBNV “Một đại gia nước ngoài nói sẽ trả tiền công cho Cát Tường là 50.000 USD nhưng chỉ lấy con, không lấy mẹ. Nghe xong, Cát Tường tức giận lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi đại gia đó vì sao lại chọn mình. Trả lời Cát Tường, vị đại gia này nói rằng anh không cần đẹp mà cần sự thông minh. Nghe xong Cát Tường cũng vui lòng nhưng tất nhiên cô từ chối. Cát Tường muốn đưa câu chuyện này để cho thấy đây là một cám dỗ rất lớn”, cô nói. Ảnh: FBNV Cát Tường từng bị quấy rối tình dục. Cô kể, sau đạt giải 3 cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 1996, cô được một nhân vật nổi tiếng muốn lăng xê, cho phủ sóng khắp truyền hình. Khi gặp trao đổi công việc, nhận vật này lại hẹn Cát Tường tại khách sạn. Khi hỏi lý do vào khách sạn, người đàn ông đó trả lời để Cát Tường hát cho có cảm xúc. Theo vào khách sạn, Cát Tường cảm thấy có sự nguy hiểm nên tỏ ra khá thận trọng. Ảnh: FBNV Khi thấy Cát Tường căng thẳng, người đó mời uống nước ngọt nhưng Cát Tường không dám uống. Sau đó, cô hát thử, trong lòng rất lo sợ. Rồi Cát Tường bất ngờ bị người đàn ông đó kéo xuống giường ép hôn nhưng cô né tránh. Biết không thể làm gì Cát Tường, người này trở mặt, quay sang mắng nữ diễn viên rồi móc ví bỏ lại tiền và bỏ đi. Đúng lúc đó, bạn của Cát Tường đến. Ảnh: FBNV Cát Tường còn kể khi đi tỉnh hát, cô bị một nam ca sĩ gạ tình. “Người này chủ động ôm hôn Cát Trường nhưng sau đó không hiểu vì sao Cát Tường bật cười khiến đối phương “đơ người”. Sau đó cả hai ngồi nói chuyện với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra”, cô nói. Ảnh: FBNV Cát Tường còn suýt bị cướp đời con gái trong khách sạn. Cô kể, năm 18 tuổi cô quen người đàn ông lớn hơn mình 3 tuổi. Người này là con đại gia nức tiếng giàu có ở Vĩnh Long. Trong suốt 1 năm đầu quen nhau, anh bạn trai kia nhiều lần muốn đi quá giới hạn với cô. Một lần, 2 người đi chơi xa, lúc về anh bạn trai lấy lý do cảm thấy mệt, muốn cùng Cát Tường vào khách sạn nghỉ ngơi tạm. Tại đây, người này đòi gần gũi nhưng Cát Tường đã chống cự suốt 1 tiếng đồng hồ. Sau lần đó, cả hai dần xa nhau. Ảnh: FBNV Cát Tường 2 lần vô tình làm người thứ ba. Nữ MC kể, người đàn ông Cát Tường quen biết khá đẹp trai, là dân làm ăn chung, cả hai có mối quan hệ thân tình. Suốt 4 tháng quen biết anh ta không để lộ bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy việc đã có gia đình. “Bỗng một ngày đẹp trời, vợ anh ta xuất hiện và tôi phát hiện ra vợ anh ta mới sinh em bé được 1 tháng", Cát Tường chia sẻ. Ảnh: FBNV Khi mới 15 tuổi và còn ở quê Cát Tường cũng rung động với một anh Việt kiều mà không biết anh này đã có gia đình. Sau khi anh ta về nước, một cô gái gọi điện tới nhà Cát Tường hỏi về chuyện cô có quen chồng của họ hay không. Người nghe máy khi đó là mẹ Cát Tường, bà xác nhận giữa hai người không có gì to tát và cũng không biết người đàn ông đó đã có gia đình. Ảnh: FBNV Nữ MC "Bạn muốn hẹn hò" từng gây xôn xao khi yêu người mẫu Minh Thành. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2015. Cặp đôi gây chú ý vì Minh Thành kém Cát Tường đến 10 tuổi. Ảnh: Em đẹp Dù tình cảm Minh Thành rất mặn nồng nhưng Cát Tường thẳng thắn nói rằng cô sẽ không kết hôn với người kém tuổi. Cát Tường từng chia sẻ cô sẵn sàng để Minh Thành ra đi khi anh muốn lấy vợ, sinh con. Đến năm 2017, Cát Tường đường ai nấy đi với Minh Thành không vì lý do nào nghiêm trọng, gia đình cũng không cấm cản. Ảnh: Khám phá Ngoài Minh Thành, Cát Tường còn trải qua 2 mối tình với trai trẻ. Bà mẹ một con đều lớn hơn 2 bạn trai cũ hơn chục tuổi. Ảnh: FBNV Cát Tường không tiết lộ danh tính và hình ảnh chồng cũ. Theo lời kể của nữ MC, cô yêu chồng cũ ngay lần đầu gặp và 4 tháng sau có bầu. Vì chồng cũ của Cát Tường là Việt Kiều nên vừa cưới xong, anh lại ra nước ngoài. Hai người yêu xa nhưng tình cảm vẫn mặn nồng. Chỉ đến sau khi Cát Tường sinh con 1 tháng, tình cảm vợ chồng nhạt phai. Đến năm con gái 2 tuổi, Cát Tường ly hôn. Ảnh: FBNV Cát Tường từng yêu Hàn Thái Tú. Cả hai hẹn hò trong 3 năm học trường sân khấu. Sau 20 năm sau khi chia tay, Cát Tường - Hàn Thái Tú mới gặp lại. Ảnh: Zing Xem video "Cát Tường trong chương trình Sau ánh hào quang". Nguồn HTV

Mới đây, MC Cát Tường trở thành tâm điểm của dư luận khi đăng tải hình ảnh “tắm tiên”. Trước đó, nữ MC không ít lần gây xôn xao về đời tư. Ảnh: Người đưa tin Năm 2020, trong tập 8 chương trình “1001 câu chuyện thật” với chủ đề “Cám dỗ trong nghề”, Cát Tường tiết lộ, bản thân từng bị gạ đẻ thuê. Ảnh: FBNV “Một đại gia nước ngoài nói sẽ trả tiền công cho Cát Tường là 50.000 USD nhưng chỉ lấy con, không lấy mẹ. Nghe xong, Cát Tường tức giận lắm nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi đại gia đó vì sao lại chọn mình. Trả lời Cát Tường, vị đại gia này nói rằng anh không cần đẹp mà cần sự thông minh. Nghe xong Cát Tường cũng vui lòng nhưng tất nhiên cô từ chối. Cát Tường muốn đưa câu chuyện này để cho thấy đây là một cám dỗ rất lớn”, cô nói. Ảnh: FBNV Cát Tường từng bị quấy rối tình dục. Cô kể, sau đạt giải 3 cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP HCM năm 1996, cô được một nhân vật nổi tiếng muốn lăng xê, cho phủ sóng khắp truyền hình. Khi gặp trao đổi công việc, nhận vật này lại hẹn Cát Tường tại khách sạn. Khi hỏi lý do vào khách sạn, người đàn ông đó trả lời để Cát Tường hát cho có cảm xúc. Theo vào khách sạn, Cát Tường cảm thấy có sự nguy hiểm nên tỏ ra khá thận trọng. Ảnh: FBNV Khi thấy Cát Tường căng thẳng, người đó mời uống nước ngọt nhưng Cát Tường không dám uống. Sau đó, cô hát thử, trong lòng rất lo sợ. Rồi Cát Tường bất ngờ bị người đàn ông đó kéo xuống giường ép hôn nhưng cô né tránh. Biết không thể làm gì Cát Tường, người này trở mặt, quay sang mắng nữ diễn viên rồi móc ví bỏ lại tiền và bỏ đi. Đúng lúc đó, bạn của Cát Tường đến. Ảnh: FBNV Cát Tường còn kể khi đi tỉnh hát, cô bị một nam ca sĩ gạ tình. “Người này chủ động ôm hôn Cát Trường nhưng sau đó không hiểu vì sao Cát Tường bật cười khiến đối phương “đơ người”. Sau đó cả hai ngồi nói chuyện với nhau như chưa hề có chuyện gì xảy ra”, cô nói. Ảnh: FBNV Cát Tường còn suýt bị cướp đời con gái trong khách sạn. Cô kể, năm 18 tuổi cô quen người đàn ông lớn hơn mình 3 tuổi. Người này là con đại gia nức tiếng giàu có ở Vĩnh Long. Trong suốt 1 năm đầu quen nhau, anh bạn trai kia nhiều lần muốn đi quá giới hạn với cô. Một lần, 2 người đi chơi xa, lúc về anh bạn trai lấy lý do cảm thấy mệt, muốn cùng Cát Tường vào khách sạn nghỉ ngơi tạm. Tại đây, người này đòi gần gũi nhưng Cát Tường đã chống cự suốt 1 tiếng đồng hồ. Sau lần đó, cả hai dần xa nhau. Ảnh: FBNV Cát Tường 2 lần vô tình làm người thứ ba. Nữ MC kể, người đàn ông Cát Tường quen biết khá đẹp trai, là dân làm ăn chung, cả hai có mối quan hệ thân tình. Suốt 4 tháng quen biết anh ta không để lộ bất kỳ dấu hiệu gì cho thấy việc đã có gia đình. “Bỗng một ngày đẹp trời, vợ anh ta xuất hiện và tôi phát hiện ra vợ anh ta mới sinh em bé được 1 tháng", Cát Tường chia sẻ. Ảnh: FBNV Khi mới 15 tuổi và còn ở quê Cát Tường cũng rung động với một anh Việt kiều mà không biết anh này đã có gia đình. Sau khi anh ta về nước, một cô gái gọi điện tới nhà Cát Tường hỏi về chuyện cô có quen chồng của họ hay không. Người nghe máy khi đó là mẹ Cát Tường, bà xác nhận giữa hai người không có gì to tát và cũng không biết người đàn ông đó đã có gia đình. Ảnh: FBNV Nữ MC "Bạn muốn hẹn hò" từng gây xôn xao khi yêu người mẫu Minh Thành. Cả hai công khai hẹn hò vào năm 2015. Cặp đôi gây chú ý vì Minh Thành kém Cát Tường đến 10 tuổi. Ảnh: Em đẹp Dù tình cảm Minh Thành rất mặn nồng nhưng Cát Tường thẳng thắn nói rằng cô sẽ không kết hôn với người kém tuổi. Cát Tường từng chia sẻ cô sẵn sàng để Minh Thành ra đi khi anh muốn lấy vợ, sinh con. Đến năm 2017, Cát Tường đường ai nấy đi với Minh Thành không vì lý do nào nghiêm trọng, gia đình cũng không cấm cản. Ảnh: Khám phá Ngoài Minh Thành, Cát Tường còn trải qua 2 mối tình với trai trẻ. Bà mẹ một con đều lớn hơn 2 bạn trai cũ hơn chục tuổi. Ảnh: FBNV Cát Tường không tiết lộ danh tính và hình ảnh chồng cũ. Theo lời kể của nữ MC, cô yêu chồng cũ ngay lần đầu gặp và 4 tháng sau có bầu. Vì chồng cũ của Cát Tường là Việt Kiều nên vừa cưới xong, anh lại ra nước ngoài. Hai người yêu xa nhưng tình cảm vẫn mặn nồng. Chỉ đến sau khi Cát Tường sinh con 1 tháng, tình cảm vợ chồng nhạt phai. Đến năm con gái 2 tuổi, Cát Tường ly hôn. Ảnh: FBNV Cát Tường từng yêu Hàn Thái Tú. Cả hai hẹn hò trong 3 năm học trường sân khấu. Sau 20 năm sau khi chia tay, Cát Tường - Hàn Thái Tú mới gặp lại. Ảnh: Zing Xem video "Cát Tường trong chương trình Sau ánh hào quang". Nguồn HTV