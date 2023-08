Mẫu nhí Phong Thiên tỏa sáng trên sàn diễn thời trang

Mới đây, cháu trai của danh ca Ngọc Sơn - mẫu nhí Phong Thiên đã góp mặt trong Tuần lễ Thời trang trẻ em Quốc tế Việt Nam 2023. Tham dự chương trình, quán quân So You Think You Can Model Phong Thiên một lần nữa tỏa sáng. Xuất hiện trong bộ sưu tập mang đậm tính chất truyền thống dân tộc Tây Nguyên của NTK Đắc Ngọc, Phong Thiên thể hiện những bước đi chuyên nghiệp, tự tin, đầy cuốn hút với trang phục lấy cảm hứng từ văn hoá dân tộc Ê-đê. Những thiết kế trên chất liệu thổ cẩm của NTK Đắc Ngọc được thực hiện tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Những đường cắt xẻ cũng được tính toán chu đáo nhất để mang lại hiệu quả về tính ứng dụng và thẩm mỹ cho trang phục. Được biết, Phong Thiên là một trong 8 gương mặt mẫu nhí đại diện cho Tuần lễ Thời trang trẻ em 2023. Đặc biệt hơn, trong sự kiện này mẫu nhí Phong Thiên còn nhận giải Star Kid International 2023. Star Kid International 2023 là giải thưởng danh giá do tạp chí thế giới MGI Magazine, tạp chí Alicio Thailand và Học viện toàn cầu LBMA Hàn Quốc phê duyệt và trao tặng. Được vinh danh với giải thưởng Star Kid International 2023 là sự công nhận rõ ràng nhất với những gì mà cháu trai của danh ca Ngọc Sơn đã đạt được trong suốt thời gian qua. Sau khi giành giải quán quân So Yo Think You Can Model 2022, mẫu nhí Phong Thiên liên tục xuất hiện trong nhiều chương trình thời trang, điện ảnh và cả âm nhạc. Tháng 7 vừa qua, ngôi sao nhí đã góp mặt trong 2 đêm liveshow “Tình con” của danh ca Ngọc Sơn.Xem video: "Ngọc Sơn song ca cùng NSND Thanh Tuấn". Nguồn Fanpage Ngọc Sơn

