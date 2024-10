Mai Phương Thúy xin lỗi sau livestream trong tình trạng không tỉnh táo

Trên trang cá nhân vào tối 3/10, Mai Phương Thúy livestream tại nhà và thừa nhận đang say. Nàng hậu để mặt mộc, vừa uống bia, vừa nghêu ngao hát, vừa chào khán giả. Ảnh: GĐXH "Tôi phát hiện ra say thì không phải nói chuyện có logic, hay đầu đuôi. Tôi cũng không phải làm mọi việc thật hợp lý. Thật là vui khi bao lâu rồi mới say mà có các bạn ở đây cùng mình trong thời điểm này. Tôi trân trọng từ đáy lòng", Hoa hậu Mai Phương Thuý chia sẻ. Ảnh: Saostar Sau khi phát livestream, người đẹp bị dân mạng nhắc nhở để lộ hình ảnh đang uống bia. Chỉ sau khoảng 3 phút, Mai Phương Thúy đã tắt, cô cũng không quên gửi lời xin lỗi khi uống bia lúc livestream. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Hành động này của Hoa hậu Việt Nam 2006 gây bất ngờ bởi cô vốn là người kín tiếng và thận trọng về đời tư. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Gần đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng nghi vấn sắp lên xe hoa với bạn trai giấu kín suốt nhiều năm. Tin đồn này rộ lên khi người đẹp liên tục xuất hiện với chiếc nhẫn ở ngón áp út. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Khi được hỏi về dự định đám cưới, Mai Phương Thúy cho biết sẽ thông báo nếu có, cô không giấu nhưng cũng không chọn cách công bố rầm rộ trên truyền thông. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Ngoài ra, Mai Phương Thuý tiết lộ cô đã trữ đông trứng để chuẩn bị cho việc sinh con. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy "Trước đó, tôi đã dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng bây giờ tôi đã 35 tuổi, ở hoàn cảnh không thực sự hoàn hảo để sinh con. Sau khi trữ đông trứng, tôi đã yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể", Mai Phương Thúy chia sẻ. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Mai Phương Thúy mới đây còn gây chú ý khi bất ngờ thay đổi diện mạo, cắt tóc ngắn. Cô cho biết lý do là vì tình yêu dành cho bộ môn quần vợt. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Hiện tại, hành động bất ổn vừa qua của Mai Phương Thuý trên sóng livestream vẫn khiến công chúng lo lắng. Một số khác cho rằng cũng vì chuyện buồn tình cảm nên nàng hậu đã uống say và không giữ hình tượng như vậy. Ảnh: FB Mai Phuong ThuyXem video "Mai Phương Thúy tham dự họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016". Nguồn Sen Vàng

Trên trang cá nhân vào tối 3/10, Mai Phương Thúy livestream tại nhà và thừa nhận đang say. Nàng hậu để mặt mộc, vừa uống bia, vừa nghêu ngao hát, vừa chào khán giả. Ảnh: GĐXH "Tôi phát hiện ra say thì không phải nói chuyện có logic, hay đầu đuôi. Tôi cũng không phải làm mọi việc thật hợp lý. Thật là vui khi bao lâu rồi mới say mà có các bạn ở đây cùng mình trong thời điểm này. Tôi trân trọng từ đáy lòng", Hoa hậu Mai Phương Thuý chia sẻ. Ảnh: Saostar Sau khi phát livestream, người đẹp bị dân mạng nhắc nhở để lộ hình ảnh đang uống bia. Chỉ sau khoảng 3 phút, Mai Phương Thúy đã tắt, cô cũng không quên gửi lời xin lỗi khi uống bia lúc livestream. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Hành động này của Hoa hậu Việt Nam 2006 gây bất ngờ bởi cô vốn là người kín tiếng và thận trọng về đời tư. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Gần đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy vướng nghi vấn sắp lên xe hoa với bạn trai giấu kín suốt nhiều năm. Tin đồn này rộ lên khi người đẹp liên tục xuất hiện với chiếc nhẫn ở ngón áp út. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Khi được hỏi về dự định đám cưới, Mai Phương Thúy cho biết sẽ thông báo nếu có, cô không giấu nhưng cũng không chọn cách công bố rầm rộ trên truyền thông. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Ngoài ra, Mai Phương Thuý tiết lộ cô đã trữ đông trứng để chuẩn bị cho việc sinh con. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy "Trước đó, tôi đã dự định kết hôn và có con trước 34 tuổi nhưng bây giờ tôi đã 35 tuổi, ở hoàn cảnh không thực sự hoàn hảo để sinh con. Sau khi trữ đông trứng, tôi đã yên tâm hơn trong việc kéo dài thời gian kết hôn và sinh con. Nhưng tất nhiên là tôi sẽ cố gắng kết hôn và sinh con sớm nhất có thể", Mai Phương Thúy chia sẻ. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Mai Phương Thúy mới đây còn gây chú ý khi bất ngờ thay đổi diện mạo, cắt tóc ngắn. Cô cho biết lý do là vì tình yêu dành cho bộ môn quần vợt. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Hiện tại, hành động bất ổn vừa qua của Mai Phương Thuý trên sóng livestream vẫn khiến công chúng lo lắng. Một số khác cho rằng cũng vì chuyện buồn tình cảm nên nàng hậu đã uống say và không giữ hình tượng như vậy. Ảnh: FB Mai Phuong Thuy Xem video "Mai Phương Thúy tham dự họp báo Hoa hậu Việt Nam 2016". Nguồn Sen Vàng