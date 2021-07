Mai Phương Thúy tóc bạc đầy đầu, mặt mộc xuống sắc

Liên tục gặp vấn đề về sức khỏe, Hoa hậu Mai Phương Thúy phải lên trang cá nhân "than trời": "Thoát nạn ốm vặt thì đến hạn trẹo cổ". Không chỉ lộ gương mặt mệt mỏi, fan và bạn bè trên mạng xã hội còn chú ý tới mái tóc pha sương của Mai Phương Thúy. "Đàn chị" Lã Thanh Huyền cũng phải lên tiếng: "Tóc thì bạc hết rồi kìa". Dịch COVID-19 khiến Hoa hậu Việt Nam 2006 không thể ra ngoài chăm sóc mái tóc đang có dấu hiệu của sự lão hóa. Nàng hậu dự định: "Hết dịch tôi sẽ nhuộm tóc vàng" và lập tức được fan đáp ứng bằng bức ảnh chỉnh sửa cực "nét". Mới đây nhất, trong livestream của mình, Hoa hậu Mai Phương Thúy còn khiến dân tình giật mình khi để lộ gương mặt mộc kém sắc. Nàng hậu chia sẻ về sự cố trẹo cổ tại nhà và khoe bát mỳ tôm siêu ngon của mình. Trước đó, Mai Phương Thúy cũng từng khiến dân tình sốc nặng với mặt mộc chảy xệ, làn da tối và mắt quầng thâm, khác hoàn toàn so với khi lên đồ, make up. Dù tự thấy mặt mộc của mình không đẹp nhưng mỹ nhân 8X vẫn rất tự tin. Thời gian gần đây, Mai Phương Thúy liên tục "than trời" vì ốm vặt. Dù vậy, khi sức khỏe đã ổn định, Mai Phương Thúy lập tức tham gia làm tình nguyện viên chống dịch COVID-19. Hình ảnh tươi tắn của nàng hậu khiến fan yên tâm và chúc cô cố gắng giữ gìn sức khỏe. Mai Phương Thúy tươi tắn đi tiếp tế cho y bác sĩ chống dịch. Có lẽ do gặp vấn đề về sức khỏe nên người đẹp trông cũng mệt mỏi, phờ phạc hơn. Bước sang tuổi 33, dù bắt đầu xuất hiện dấu hiệu tuổi tác nhưng Mai Phương Thúy hiện tại vẫn sở hữu đường nét sắc sảo, cuốn hút, đặc biệt là body gọn gàng, gợi cảm hậu giảm cân thành công.Xem video "Mai Phương Thúy tham gia talkshow Hoa hậu Việt Nam". Nguồn Sen Vàng

