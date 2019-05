Mai Phương Thúy lộ thân hình “phát tướng” trên truyền hình

Trong chương trình truyền hình "Người ấy là ai" phát sóng tối 25/5, Hoa hậu Mai Phương Thúy xuất hiện nổi bật trên ghế nóng khi diện chiếc đầm cổ yếm bó sát cơ thể. Ảnh cắt clip HTV2. Tuy vậy, chiếc đầm đỏ gợi cảm lại vô tình làm lộ thân hình ngày càng phát tướng của Hoa hậu Việt Nam 2006. Ba vòng to lên trông thấy cộng với phần bờ vai và cánh tay "lực lưỡng" khiến Mai Phương Thúy dường như "lấn át" tất cả. Bản thân nàng hậu cũng phải thừa nhận sự thật đau đớn khi bình luận trên Instagram cá nhân của mình rằng: "Chợt nhận ra bạn to bằng 3 người kia gộp lại". Hình ảnh mới nhất của chân dài họ Mai trước khi gây xôn xao vì thân hình "độ sộ" khi xuất hiện trên truyền hình. Người đẹp tăng cân trông thấy so với thời điểm mới đây khi tái xuất với vai trò là thành viên Bam giám khảo cuộc thi Miss World Việt Nam 2019. Đây không phải là lần đầu tiên Mai Phương Thúy than thở về chuyện tăng cân mất kiểm soát của mình. Cô từng bàng hoàng chia sẻ trên trang cá nhân khi cân nặng đạt ngưỡng 70kg và vòng một chạm ngưỡng 95 cm. Lý do một phần là bởi "mới một tuần ăn mì gói mà nó lên như tên lửa"... "Thân hình này xa xôi vạn dặm", nàng hậu ao ước lấy lại vóc dáng hoàn hảo như trước. Mai Phương Thúy tích cực tập luyện để kiểm soát cân nặng. Than thở nhiều là thế nhưng Hoa hậu Mai Phương Thúy từng chia sẻ trên báo rằng, bây giờ cô thoải mái với cân nặng của mình hơn vì không phải lo giữ ngoại hình để kiếm nhiều tiền từ showbiz nữa. Ảnh: Instagram nhân vật.

