Mai Hồ ngày càng xinh, hạnh phúc viên mãn bên chồng kém tuổi

Tháng 9/2015, Mai Hồ và Nam Bùi quen nhau qua sự mai mối của ca sĩ Dương Triệu Vũ. Tháng 2/2018, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi. Trong cuộc phỏng vấn với Dân Việt năm 2022, Mai Hồ chia sẻ, Nam Bùi là người chồng tâm lý và hiểu chuyện nên luôn tôn trọng ủng hộ cô. Vợ chồng Mai Hồ có một cô con gái chung tên Mai Vi. Nam Bùi đóng vai thiên thần, còn Mai Hồ vào vai phản diện. "Hai em bé sợ mẹ nhất nhà nên vì thế rất yêu bố", Mai Hồ chia sẻ.Mai Hồ sang Đức sinh con gái rồi dự định ở nước ngoài 1 năm. Tuy nhiên, do dịch bệnh, nữ diễn viên trì hoãn kế hoạch về Việt Nam đến 2 năm. Vợ chồng Mai Hồ về Việt Nam sinh sống vào năm 2022. Dù là mẹ hai con, Mai Hồ vẫn giữ được vóc dáng thon gọn. Nữ diễn viên có gu thời trang sành điệu. Được nhận xét nhan sắc thăng hạng, trong cuộc phỏng vấn với Phụ Nữ Số, Mai Hồ cho biết: "Có lẽ do tâm mình an yên hơn nên chắc vẻ ngoài cũng viên mãn hơn chăng?". Nữ diễn viên chia sẻ, ngày xưa cô dành nhiều thời gian cho bản thân và chú trọng nhiều đến vẻ ngoài khi ra đường hơn cả bây giờ. "Giờ ra đường nếu không phải tiệc tùng hay dịp gì đặc biệt thì mình thường chỉ bôi kem chống nắng và chút son chứ không điệu như lúc độc thân", bà mẹ hai con bày tỏ. Xem trailer phim Mai của Trấn Thành. Nguồn FBNV

